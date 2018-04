Poznáte skoré rododendrony? Tento vás poteší kvitnutím už v marci či apríli

Už jeho názov – rododendron skorý (Rhododendron x praecox) – napovedá, že kvitne skoro. Pri miernom počasí to môže byť už v marci, ale zväčša rozkvitá v prvej polovici apríla. Je to kríženec rododendronu brvitého a dahurského (R. cilitum a R. dauricum).

Kvety a listy

Kvety sú menšie až stredne veľké, 4 až 5 cm široké, nežnej ružovofialovej farby. Hoci je ker mrazuvzdorný až do -29 °C, môže sa stať, že kvetné puky alebo kvety zmrznú. Preto preň v záhrade vyberte chránené miesto. Pre bohatšie kvitnutie a úspešný rast sa odporúča zvädnuté kvety odtrhnúť tak, aby ste nepoškodili nové výhonky. Kožovité listy sú oválno-okrúhle, až 7 cm dlhé. Na jeseň čiastočne opadávajú hlavne na spodnej časti kríčka.

Kam ho vysadiť

Tento rododendron tvorí pomerne riedke kríčky, ktorých výška ani šírka nepresahuje 1,5 m. Uplatnenie nájde v predzáhradke, vo vresovisku alebo vo väčšej skalke. Rovnako ako iným rododendronom mu vyhovuje vyššia vzdušná vlhkosť. Stanovište by malo byť svetlé, ale chránené pred poludňajším slnkom. Pôda mu vyhovuje priepustná, humusovitá, dostatočné výživná, ľahšia a kyslejšia (pH 4,5 až 5,5). Preto do výsadbovej jamy treba prisypať rašelinu a zmiešať ju so zeminou.

Keďže má tento rododendron korene umiestnené tesne pod povrchom pôdy, nesmie sa okopávať a burinu treba vytrhávať opatrne. Na zimu sa odporúča dôkladná zálievka a prikrytie koreňov rašelinou alebo drvenou kôrou. V sezóne ho môžete prihnojiť hnojivom na rododendrony.