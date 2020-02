Premení všetko nevzhľadné! Pestovať brečtan v záhrade sa skutočne oplatí

Bohatá história

Ako okrasná vždyzelená rastlina má brečtan dlhovekú tradíciu. Už v starovekom Grécku a Taliansku ho záhradníci vzali z prírody a začali pestovať v záhradách. Už vtedy boli známe dokonca formy s bielym alebo so žltým panašovaním na listoch.

Do Európy sa do záhrad začal dobýjať asi v polovici 16. storočia. Pretlačil sa aj do prísne tvarovaných renesančných a barokových záhrad, hoci mal v tom čase len veľmi málo priaznivcov. Obľúbenou záhradnou rastlinou sa stal až v priestranných krajinárskych parkoch od roku 1750. Vtedy sa prebudila u viacerých pestovateľov snaha presadzovať túto rastlinu čoraz viac a zanedlho bolo viac ako 200 odrôd brečtanov. V súčasnosti ich existuje okolo tisíc – od slabo až rýchlo rastúcich foriem, s bielymi, niekedy žltými pestrofarebnými listami v rozmanitej škále tvarov listov.

Brečtan v záhrade

Spoľahlivo zakryje problémové časti záhrady, ako sú napríklad tienisté plochy pod stromami alebo miesta na severnej strane domu.

V skutočnosti sa však brečtanu (predovšetkým panašovaným formám) darí aj na slnečných alebo čiastočne zatienených miestach. V takom prípade mu musíme dopriať dostatočne vlhkú pôdu.

Keď už hovoríme o pôde – tento lezec uprednostňuje vápenaté ílovité pôdy bohaté na humus. Dobre rastie aj na piesočných pôdach, no nesmú byť chudobné na živiny ani príliš suché. Jeho vždyzelené listy bez problémov pokryjú pôdu, fasádu domu alebo môžu obrásť rôznu oporu.