Skvelé tipy! Nechajte vašu záhradu žiariť aj v zime

To, že bobule žerú vtáky, ešte neznamená, že pre ľudí sú bezpečné. Nebezpečný je tis, zob vtáčí, brečtan, bršlen, cezmína, hlohyňa, imelovník.

Naopak, existuje množstvo druhov, ktorých plody sú jedlé. K nim patrí jarabina vtáčia, baza čierna, dráč obyčajný, kalina obyčajná, trnka, hloh, drieň, arónia, rakytník, mahónia, ruža. Pamätajte však na to, že ak všetky plody spracujete, neostanú pre vtáky a ukrátite sa aj o zimnú okrasu. Takže oberajte s rozvahou!

Cezmína ostrolistá (Illex aquifolium)

Je to obvykle dvojdomá rastlina, čo znamená, že sú potrebné dve rastliny na to, aby sa vytvorili plody. Najčastejšie bývajú červené, sú však aj odrody s oranžovožltými alebo so žltými plodmi a, čo je dôležité, boli tiež vyšľachtené samoopelivé odrody. Listy na krátkych stopkách sú lesklé tmavozelené a majú zvlnený, pichľavo zúbkovaný okraj. Existujú tiež odrody s bielo alebo žlto panašovanými listami. Od júna do mája sa objavujú biele štvorpočetné kvietky.

Zaujímavé odrody cezmíny:

‘ Alaska ’ – samoopelivá, pomaly rastúca, červené plody

‘ Argenteomarginata ’ – zelené listy s bielym lemom, červené plody

‘ Bacciflava ’ – zelené listy, žlté plody

