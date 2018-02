Skvelý tip pre skalku či vresovisko! Nenápadný kríček, ktorý zaujme aj v zime

Tento nohovec je jediným z ďalších sto druhov, ktoré patria do rodu podokarpus, čo dokáže prežiť naše zimy. Tieto rastliny totiž väčšinou pochádzajú z trópov a subtrópov južnej pologule a sú preto náročné na teplo.

Podocarpus nivalis je pôvodom z Nového Zélandu. Rastie v horách na chudobných pôdach, preto nie je náročný na stanovište. Treba mu len zabezpečiť vlahu v období, keď je nedostatok zrážok. V literatúre sa uvádza, že je mrazuvzdorný do teploty -25 °C, preto sa u nás odporúča pestovať ho na slnečných a chránených miestach a korene rastlín pred zimou nastlať lístím. V polohách, kde býva málo snehu, treba pred silnými mrazmi chrániť nadzemnú časť čečinou.

Ako vyzerá?

Je to nízky, plazivý ker, ktorý z diaľky pripomína tis. Dorastá maximálne do výšky 20 centimetrov. Má podlhovasté úzke čiarkovité listy, ktoré dohusta obrastajú pevné kožovité konáriky, ktoré v domovine dorastajú až do dĺžky 3 metre. Listy sú dlhé 0,5 až 1,5 a široké 2 až 4 mm. Väčšinou majú svetlozelenú farbu, ale existujú aj odrody, ktoré sú v zime sfarbené do purpurova až do čokoládovohneda. Odroda ‘Blue Gem’ má modrozelené listy, ‘Kilworth Cream’ má mladé ihličie smotanovej farby.

Zaujímavosť

Nohovec poznajú aj bonsajisti. V obľube majú najmä nohovec veľkolistý, ktorý rastie veľmi pomaly a dobre reaguje na tvarovanie.

