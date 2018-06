Stačí si vybrať! Top 3 vždyzelené druhy do živého plota

Vavrínovec lekársky (Prunus laurocerasus) – lesklé listy

Dva až tri metre vysoký ker je vďaka svojim kožovitým a lesklým listom doslova neprehliadnuteľný. Ak si chcete z neho vytvoriť živý strihaný plot, je dôležité vybrať si na to vhodnú odrodu. Najideálnejšie sú tie, ktoré majú vzpriamený a vyšší vzrast, ako napríklad ‘Caucasica’, ‘Herbergii’ či ‘Rotundifolia’. Z týchto odrôd dosiahnete plot vysoký 1 až 1,5 metra. Pri jeho zakladaní pamätajte, že vyžaduje polotienisté miesto s mierne zásaditou pôdou bohatou na živiny. Pri silných mrazoch často namŕza, ale našťastie má silnú regeneračnú schopnosť. Pozor, rastlina je mierne jedovatá.

Cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana) – pohľadová ochrana

Druh podobný tuji, ktorý pochádza zo západnej časti Severnej Ameriky. Od tuje sa odlišuje jemnejšími ihlicami a konárikmi, ktorých zelená farba prechádza do modrého až sivého odtieňa. Sú síce krajšie, no oveľa náročnejšie na pestovanie. Jeho vysoké nároky spočívajú najmä v kvalitnej pôde bohatej na živiny a pravidelnom polievaní. Ak bývate v mrazovej kotline alebo v oblasti so silnými výsušnými vetrami, na túto drevinu rovno zabudnite. K ďalším nárokom patrí svetelné stanovište a neznášajú hlboký rez.

Zaujímavú kulisu predvedú napríklad oceľovo modré odrody 'Columnaris Glauca' a ‘Alumii’. ‘Elwoodii’ je zasa vďaka pravidelnému tvaru vhodný do nízkeho nestrihaného živého plota. Ak je vám bližšia zlatožltá farba ihličia siahnite po odrode ‘Ivonne’.

Tuja západná (Thuja occidentalis) – mrazuvzdorný vetrolam

Jej pôvod siaha do západnej časti USA, kde dosahuje výšku až úctyhodných 15 až 20 metrov. V našich podmienkach sa jej darí na svetlých miestach so stredneťažkou až ílovitou pôdou, s dostatočnou vlhkosťou a bohatou zásobou živín. Je plne odolná proti mrazu, rýchlo rastie, znáša veľmi dobre i hlboký rez a veľmi ľahko sa dá rozmnožovať odrezkami. Výhoda tohto druhu je i jeho výborná dostupnosť v okrasných škôlkach a relatívne nízka cena za sadenicu. Naopak, nevýhoda je, že niektoré odrody na zimu hnednú. Na jar sa však šupinovité ihlice opäť zazelenajú. Z tuje si môžete vytvoriť hladké zelené steny od 1 do 5 metrov vysoké a od 0,5 až 2 metre široké.

Najpredávanejšia je odroda ‘Smaragd’ so žiarivo zeleným ihličím, ktoré si zachovávajú peknú farbu i v zime a výborne odoláva záťaži snehu. Vytvoríte z nej živý plot, ktorý nemusíte tvarovať.

Na zimu nehnedne ani odroda ‘Malonyana’, ktorá je však užšia a vysádza sa tak, aby sa rastliny vzájomne dotýkali. Nezabudnite však na jej pravidelný rez. Obľúbená je aj rýchlorastúca odroda ‘Brabant’ či ‘Holmstrup’.

