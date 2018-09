Stále je vhodný čas! Vysádzajte vždyzelené dreviny

V tomto období je totiž pôda ešte vždy príjemne teplá, nehrozia však už také suchá a horúčavy, ako to bolo uprostred leta.Autor: Shutterstock

Vždyzelené kry a stromčeky sa najlepšie ujmú, keď ich vysadíte koncom leta alebo začiatkom jesene. V tomto období je totiž pôda ešte vždy príjemne teplá, nehrozia však už také suchá a horúčavy, ako to bolo uprostred leta.

Do zimy je navyše času dosť, a tak bude mať stromček dostatok dní na to, aby pekne zakorenil a stotožnil sa so svojím novým stanovišťom. Dobre zakorenená rastlina totiž už bez problémov prečká zimu.

Ako vysádzať?

Výsadbovú jamu vyhĺbte podľa toho, aký veľký je koreňový bal dreviny. Dobre urobíte, ak zeminu obohatíte o dobre vyzretý kompost a úplne zasypete koreňový bal stromčeka.

Pri vysádzaní je dobre utlačený koreňový bal, ktorý mal už v nádobe málo priestoru, mierne a opatrne rozrušiť prstami. Korienky tak budú mať skôr vôľu a tendenciu preniknúť do okolia.

Po výsadbe nezabudnite na pocitivé zalievanie. Dávajte pritom pozor, aby voda naozaj odtekala k rastline a nezlievala sa po okolí.

