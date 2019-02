Super TIP pre odvážnych záhradkárov: Pestujte s nami ihličnany zo semien

Najjednoduchšie je získať semenáčiky drevín, čo klíčia krátko po vysiatí, ako sú borovice s malými semenami, jedle, smreky, smrekovce, tsugy či tuje. Druhy, ktorých semená sú v dužine, ako má borievka, alebo v tvrdom obale, ako je to pri tise po úplnom dozretí preliehajú. Znamená to, že po vysiatí klíčia až o rok, niekedy aj neskôr. Počas tohto obdobia by pôda nemala celkom vyschnúť.

Správny substrát

Dreviny v prírode často rastú v symbióze s pôdnymi hubami či baktériami. V skleníku alebo byte takéto podmienky nedosiahnete, preto je ako výsevný substrát ideálne zvoliť nie klasickú zeminu, ale sterilný materiál, napríklad čistý agroperlit.

Vysievanie krok za krokom

Semená drevín vysievajte vo februári až marci, keď sú už dlhšie dni a dostatok prirodzeného svetla. Výsevná nádoba musí mať na dne otvory na odtok prebytočnej vody, preto nesmie chýbať podmiska.

Pri menších semenách, ako má borovica sosna, smrek, smrekovec, či tuja, stačí výsevná nádoba s hĺbkou 6-7 cm.

Perlit nasypte do väčšej nádoby, výdatne zalejte a premiešajte. Až takto pripravený ho naplňte do 2/3 výsevnej misky a mierne utlačte.

Semená bez krídiel môžete pred siatím namočiť do roztoku manganistanu draselného – hypermangánu, ktorý zničí zárodky plesní, húb a pôsobí aj ako stimulátor klíčenia.

Semienka rozložte na povrch perlitu rovnomerne tak, aby mali dostatok priestoru na rast, najlepšie 2-3 cm od seba. Zasypte ich asi centimetrovou vrstvou perlitu, pri väčších semenách, ako má napríklad jedľa alebo céder, môže byť vrstva hrubšia, aby sa korienky aj so semienkom pri raste nedvíhali nad povrch, ale celé pekne zakorenili.

Takto pripravené výsevy zľahka zalejte a kým semená asi do dvoch týždňov začnú klíčiť, prikryte ich sklom. Udrží vlhkosť i teplotu vhodnú na rast.

Svetlo a voda

Misky s výsevmi umiestnite na svetlé miesto – okno orientované na východ, juh alebo západ, do zimnej záhrady alebo skleníka s teplotou 17-22 °C. Môže sa stať, že prázdne semienka sfarbia perlit dohneda. Ak sa objaví pleseň, hneď ju odstráňte, aby ste zabránili šíreniu infekcie. Keď semienka začnú klíčiť, odložte sklo a perlit udržiavajte mierne vlhký. Zalejte vtedy, keď zrnká perlitu začnú po jemnom fúknutí „lietať‟.