Užitočné a krásne! Zvoľte do záhrady dreviny s bobuľami a neoľutujete

Hlohyňa šarlátová (Pyracantha coccinea)

Je vhodná do tvarovaných i voľne rastúcich živých plotov, no strihané formy mávajú menej plodov. Využíva sa vo všetkých typoch záhrad na vytvorenie lemov či hustých plotov, cez ktoré sa nič neprederie. Plody sú malvice žltej, oranžovej až červenej farby, čo závisí od odrody. Rastú po celej dĺžke konárov a na kríčkoch vydržia veľmi dlho, ale nie sú jedlé. Konáre sú otŕnené, lesklé zelené listy majú zúbkovaný okraj. V máji až júni kvitne bielymi kvetmi usporiadanými do chocholíkov. Rastlina dobre znáša rez a ľahko sa tvaruje. Darí sa jej aj na zatienených a vetru vystavených miestach.

Tip:

Hlohyňa je úplne mrazuvzdorná, dobre znáša obdobia sucha a je vápnomilná. Dá sa dobre tvarovať, často sa vysádza na mriežku k múrom domu. Je vhodná aj do znečisteného prostredia.

Zob vtáčí (Ligustrum vulgare)

Táto naša domáca drevina je najobľúbenejší a najčastejšie vysádzaný ker do živých plotov pre svoju nenáročnosť a minimálne nároky na údržbu. Je mrazuvzdorný, pomerne dobre znáša sucho a je odolný proti exhalátom a prachu. Ročné prírastky sa pohybujú od 25 do 35 cm. Má protistojné, kožovité listy na krátkych stopkách. Na koncoch výhonkov sa v júni až júli objavujú krémovobiele kvietky usporiadané do metlín. Svojou vôňou priťahujú motýle a iný hmyz. Po opelení sa vytvárajú guľaté bobule čiernej farby, ktoré sú jedovaté, no vtáky ich s obľubou vyhľadávajú.

Tip:

Zob patrí medzi lacnejšie dreviny. Použiť ho môžete do tvarovaných i voľne rastúcich živých plotov. Ako rezaný živý plot je vhodný do výšky dva metre. Lepšie sa mu darí na slnečnom mieste, lebo v polotieni redne.

Cezmína ostrolistá (Ilex aquifolium)

Je to vždyzelená drevina, ktorá je charakteristická lesklými vždyzelenými listami. V spodnej časti kra sú výrazne pichľavé, smerom nahor sa ich okraj zaguľacuje. Rastlina pochádza zo Stredozemia a západnej Európy, preto je v našich končinách citlivá na mráz. Vyžaduje kvalitnú priepustnú pôdu, ktorá nesmie preschnúť. V zime ju chráňte pred priamymi slnečnými lúčmi, ktoré môžu jej atraktívne listy popáliť. Výrazná ozdoba cezmín sú červené a lesklé plody, ktoré na rastline ostávajú až do jari. Aby ste sa ich však dočkali, musíte si vysadiť samčie i samičie odrody. Pozor, plody a celá rastlina sú jedovaté.

Tip:

V anglosaských krajinách konárik cezmíny považujú za symbol Vianoc, aj u nás sa využíva do vianočných aranžmánov. Treba však dávať pozor na poranenie.