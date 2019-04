Voňavá radosť aj do malej záhrady! Pozrite si tipy na miniorgovány

Odrody do malých záhrad

Kvôli obmedzeným priestorom v záhrade alebo na špeciálne pestovanie v nádobách existuje niekoľko osvedčených nízko rastúcich odrôd, ktoré dosahujú výšku iba 1 až 2 metre. Tieto odrody majú síce drobné, ale za to silno voňavé kvety. Ker je dokonca viac rozkonárený a celkový vzrast pôsobí oproti klasickým formám uvoľnenejšie.

K odrodám nízkeho vzrastu patrí orgován Meyerov (Syringa meyeri), ktorý dorastá do kompaktného okrúhleho kra so svetlo fialovými kvetmi, a Syringa microphylla so vzpriamenými súkvetiami. Syringa patula 'Miss Kim' má nádherné voňavé kvety, ktoré sú z vonkajšej strany svetloružové a zvnútra biele. Odroda 'José' zasa očaruje svojim husto rozkonáreným vzhľadom. Kvetmi usporiadanými na dlhých metlinách, ktoré dosahujú dĺžku až 20 cm, sa môže pochváliť Syringa x swegiflexa. Je to elegantný solitérny druh, ktorý sa hodí aj do voľne rastúceho živého plota.

Najbohatší sortiment má orgován obyčajný a medzi jeho klasiku patrí napríklad tmavopurpurová odroda 'Andenken an Ludwig Späth', ktorá však nepatrí k trpasličím druhom. Preto ju treba držať prísnejšie pod kontrolou. Do jeho podsadby sa výborne hodí napríklad fialka (Viola cornuta) či brečtan (Hedera).

TIP

Najdlhšie kvitne „jesenný orgován“ Syringa microphylla 'Superba'. Vytvára ružovočervené súkvetia až po hlavnom kvitnutí všetkých orgovánov. Táto odroda totiž zakvitá od mája až do októbra. Dorastá do výšky 1,5 metra.

Veľa slnka na bohaté kvitnutie

Orgovány sa cítia najlepšie na teplých miestach plných slnka. Čím svetlejšie miesto pre ne vyberiete, tým bohatšie budú mať súkvetia. Ak máte pôdu chudobnú na živiny, mali by ste ich pravidelne hnojiť. Najmä orgovány pestované v nádobách spotrebujú veľa výživných látok. Preto pri zálievke nezabudnite do vody pridať tekuté hnojivo a predovšetkým v čase rastu ich asi každé dva týždne prihnojiť.

Vizitka rastliny

Stanovište: uprednostňujú slnečné miesta, ale aj mierny polotieň. Obľubujú dobre priepustnú, ľahko vápenatú záhradnú pôdu bohatú na živiny.

Výška rastu: podľa odrody od 1 do 5 m, nízkorastúce odrody len do 2 m.

Kvety: drobné s výraznou vôňou v metlinovitých súkvetiach, dlhých až 30 cm. Môžu byť v ružových, purpurových, modrofialových fialových, ale aj v bielych odtieňoch.

Obdobie kvitnutia: podľa druhu a odrody od mája do júla, prípadne do októbra.

Obdobie výsadby: na ich výsadbu je ideálna jar alebo jeseň, no kontajnerové rastliny môžete sadiť celoročne.

Starostlivosť: keď odstránite odkvitnuté súkvetia, v ďalšom roku sa vám drevina odvďačí bohatšou násadou kvetov. Aby ste orgován udržali vo forme, mali by ste ho každé dva až tri roky rezom presvetliť.