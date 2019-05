Vyberajte z množstva druhov krásnej kaliny! Na jar ponúkne voňavé kvety a v jeseni farebné listy

Bohaté súkvetia kalín trochu pripomínajú hortenzie, väčšinou sú biele, existujú však aj ružovokvitnúce druhy a odrody. Kry sa výborne hodia do voľne rastúcich živých plotov, na zakrytie nepekných miest v záhrade alebo ako nápadné solitéry. Sú vhodné nielen do väčších záhrad, ale uplatnia sa aj na menšom priestore či dokonca v nádobe. Keďže dobre znášajú znečistené prostredie, darí sa im v mestských záhradách. Naše zimy zvládajú bez problémov.

Kvitnúce začiatkom leta

Väčšina približne z dvesto druhov pochádza z východnej Ázie, z Číny a Japonska, ale niektoré rastú aj v našej prírode, napríklad siripútka (Viburnum lantana) či v máji kvitnúca kalina obyčajná (Viburnum opulus) s peknými laločnatými listami. Z nej boli vyšľachtené viaceré odrody ako obľúbená ‘Snowball’ s veľkými guľatými súkvetiami bielej farby, ‘Compactum’ s plochými súkvetiami, z ktorých sa vyvinú červené plody, či zakrpatená odroda ‘Nanum’ vhodná na pestovanie v črepníkoch.

Na fotografii ‘Snowball’

Koncom jari kvitne krémovobielymi kvetmi kalina nahá (Viburnum nudum). Z nich sa v lete vytvoria zelené bobuľky veľké asi ako hrášok. Postupne sa ich farba mení na sýtoružovú a neskôr tmavomodrú. Táto premena sa uskutočňuje postupne, preto sa stáva, že na kríčku sú bobuľky všetkých farieb, čo v kontraste so zelenými listami vyzerá veľmi príťažlivo. Kopijovité lesklé listy sa na jeseň vyfarbujú do bordových odtieňov. Tento druh najlepšie rastie na priamom slnku, ale prežije aj v polotieni. Dosahuje výšku a šírku 1,5 až 2 metra, znáša mrazy až do –30 °C.

V máji až júni kvitne kalina japonská (Viburnum plicatum, syn. V. tomentosum). Tvorí veľké ploché biele súkvetia, ktoré majú na okrajoch nápadné sterilné kvety. Ker dorastá do výšky dva až tri metre a zaujme najmä vodorovne rozloženými konármi, čo vynikne počas vegetácie, ale aj po opadnutí listov. Listy s výraznou žilnatinou sa na jeseň sfarbujú do červených až tmavofialových odtieňov, plody sú červené. Často sa vysádza k rododendronom a iným kyslomilným kríčkom, ale znesie aj vápenatú pôdu. Z tohto druhu bolo vyšľachtených viacero odrôd, ako napríklad ‘Mariesii’, ‘Lanarth’, ‘Summer Snowflake’, ‘Watanabe’ s bielymi kvetmi či ‘Pink Beauty’, ktorá má ružové kvety. Táto odroda je menšieho vzrastu, dorastá do výšky 1,5 až 2 metre. Preferuje vlhkú, ale priepustnú pôdu na slnku alebo v polotieni.

