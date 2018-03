Vysaďte si správnu vŕbu a majte obľúbené bahniatka vždy poruke

Vďaka pružnosti sa ich mladé mäkké výhonky využívajú aj na výrobu rôznych predmetov (koše), plôtikov, ohradení záhonov, lavičiek, treláží. Zo zasadených vŕbových prútov sa dajú vytvoriť zábavné tunely a bludiská pre deti. Vŕby sa veľmi dobre tvarujú rezom do rôznych podôb, pričom im nevadí ani hlboké zmladenie.

Veľké aj malé

Vŕby rastú ako stromy alebo ako rôzne vysoké kry. Veľkosť rastlín sa pohybuje od niekoľkých centimetrov po viac ako dvadsať metrov. Medzi najvyššie patrí vŕba biela (Salix alba), ktorá rastie aj u nás. Vŕba rozmarínolistá (S. rosmarinifolia) a vŕba plazivá (S. repens) tvoria nízke, poliehavé kríčky. Odlišujú sa však nielen rastom, ale aj tvarom konárov, listov či jahniad, ako aj nárokmi na stanovište.

Hoci vŕby všeobecne uprednostňujú vlhké pôdy, niektoré druhy znesú aj suchšie stanovište, ako vŕba biela, vŕba purpurová (S. purpurea), vŕba rakytová (S. caprea) či vŕba lykovcová (S. daphnoides). Sú aj také, ktoré bez problémov znášajú znečistené mestské prostredie, napríklad už spomínaná vŕba biela. Niektoré druhy vyžadujú veľa svetla, iné sú vhodné do polotieňa či do úplného tieňa.

Aktívne vyhľadávajú vodu

Pri vysádzaní vŕb si treba dať pozor na výber vhodného stanovišťa, a to nielen z pohľadu nárokov dreviny, ale hlavne z dôvodu umiestnenia napríklad vodovodnej šachty. Vŕby majú totiž veľmi pevné korene, ktoré rastú smerom k zdroju vody. Môže sa dokonca stať, že vrastú do studne alebo narušia vodovodné potrubie.

Vŕby, ktoré vynikajú bahniatkami

Kvety vŕb sú usporiadané do súkvetia jahňady, hovorovo sa nazývajú bahniatka, baburky či maňušky. Majú rôzny tvar, veľkosť i sfarbenie.

Pre jahňady sa zvykne pestovať napríklad vŕba lykovcová a vŕba rakytová. Vŕba lykovcová má výhonky s červenkastou kôrou, jahňady sa na nich otvárajú koncom apríla až začiatkom mája. Sú pomerne veľké, spočiatku sivasto lesklé, neskôr sa objavujú žlté tyčinky. Aj jahňady vŕby rakytovej majú striebristú farbu a keď sa úplne roztvoria, vidieť na nich tyčinky pokryté peľom. Medzi veľmi obľúbené patrí napríklad odroda ‘Kilmarnock’, ktorej konáre často visia až po zem. Rýchlo rastie a od skorej jari sú na nej chlpaté, striebornosivé jahňady. Krajšie a väčšie sú samičie. Počas rastu sa postupne zväčšujú a keď sú úplne rozvinuté, pokrýva ich žltý peľ. Je to mrazuvzdorná a odolná odroda, ktorá znáša aj suchšiu pôdu.

DOBRÝ TIP: Ak chcete, aby bola vŕba rakytová na jar obsypaná jahňadami, po odkvitnutí ju silno zrežte.

Vŕby s ozdobne pokrútenými konármi

Vŕba Matsudova ‘Tortuosa’ vyniká kráse pokrútenými výhonkami hlavne v čase, keď sú ešte bez listov. Dorastá do výšky asi 6 metrov. Výhonky sú zelené.

Vŕba biela ‘Erythroflexuosa’ má ešte krajšie pokrútené konáriky sfarbujúce sa do červena. Tento pomerne rýchlo rastúci strom alebo väčší ker má svetlozelené listy, ktoré sú tiež špirálovito pokrútené.

Vŕba rakytová ‘Curly Locks’ tvorí previsnutú korunu s jemnými pokrútenými konárikmi. Má oválne, tmavozelené listy, jahňady krémovej farby sa objavujú v marci až apríli. Táto odroda dorastá do výšky 1,5 až 2,5 m.

Mohlo by vás zaujímať ---> Čo všetko sa dá z vŕbového prútia postaviť?

Vŕby do menších záhrad

Vŕba oštepovitolistá (S. hastata) je nedoceneným, ale veľmi pekným druhom s niekoľkými odrodami. Dorastá len do výšky 1 až 2 metre. Najčastejšie sa pestuje odroda ´Wehrhahnii´ so sivozelenými listami a svetložltými jahňadami, ktoré majú dlhší pretiahnutý tvar. Tvorí guľovité kríčky vysoké asi 1 m s červenohnedými lesklými konárikmi. Odroda ‘Finsky’ je kompaktný asi pol metra vysoký ker. Má lesklé širokokopijovité listy a žlté jahňady, ktoré sa objavujú v marci až apríli. Listy sa v jeseni vyfarbujú do intenzívne žltých farieb.

Vŕba purpurová ‘Gracilis’ (S. purpurea) je zakrpatená odroda, vysoká len pol metra. Má tenké, zvláštne vyfarbené červené letorasty a hnedé lesklé mladé výhonky a úzke, sivozelené listy. Je vhodná do väčších skaliek, k vodným plochám alebo medzi dreviny s menšími listami. Odroda ‘Nana’ tvorí kompaktné kríčky s drobnými kopijovitými listami sivozelenej farby. Dorastá do výšky 1,5 až 2 m, kvitne v marci až apríli.

Vŕba plazivá (S. repens) je zo všetkých najnižšia. Ako dekoratívny prvok na svahy či k jazierku sa hodí odroda ‘Voorthuizen’ či ‘Iona’ s drobnými listami a jemnými previsnutými konárikmi. ‘Argentea’ dorastá len do výšky 0,15 až 0,25 m. Má oválne kopijovité, mierne plstnaté sivozelené listy, kvitne v marci až apríli.