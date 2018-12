Zoznámte sa s indigovníkmi! V minulosti sa nimi farbili rifle

Dnes sa už na farbenie tkanín používa syntetické indigo, ale rastlinu môžete pestovať v kvetinových záhonoch. Je to nenáročný pekne kvitnúci poloker, ktorý dobre znáša slnečný úpal aj znečistené ovzdušie.

Patrí do čeľade bôbovité, kvety pripomínajú fazuľu či hrach a perovité listy agát. Kvety majú ružovú alebo bielu farbu, sú usporiadané do bohatých strapcov a po odkvitnutí sa z nich vytvoria malé struky, v ktorých sú hnedé semená.

Indigovník farbiarsky (Indigofera tinctoria) dorastá do výšky jedného až dvoch metrov. V našich podmienkach zvykne namŕzať, preto sa odporúča na zimu ho zakryť hrubou vrstvou čečiny, alebo pestovať v nádobách a na zimu ho preniesť do chránených priestorov. Z namrznutia sa však rýchlo spamätá a neskoro na jar vyrastajú nové výhonky.

Ďalšie druhy

K menej chúlostivým druhom patrí napríklad Indigofera kirilowii, ktorý pochádza z Kórey a Číny. Kríček dorastá do výšky okolo jedného metra, dobre sa pestuje na opore napríklad po múre domu. Má 15 cm dlhé listy a fialové kvety, ktoré rastú v strapcoch dosahujúcich dĺžku asi 15 centimetrov. Kvitnú v júni a júli. Odroda 'Coreana' odoláva mrazom do -20 °C a kvitne ružovými kvetmi.

Indigofera gerardiana (syn. I. heterantha) pochádza z Himalájí. Ker dorastá do výšky jedného metra, je bohato rozkonárený. Ružové kvety sú usporiadané do dlhých vzpriamených strapcov. Kvitnú dlho – od júna do septembra. Znáša teploty okolo -20 °C.

Pestovanie

Indigovníky majú rady slnečné stanovište, neprekáža im ani poludňajšie slnko. Na pôdu nie sú náročné, krajšie však kvitnú v úrodnej, dobre priepustnej a vápenatej pôde. Výborne znášajú znečistené ovzdušie, a tak sú vhodné do mestských záhrad. Vypestovať si ich môžete zo semienok, ktoré treba pred vysiatím na 48 hodín namočiť do teplej vody. Vyklíčia za 3 až 6 týždňov. Keď už budete mať dospelé rastliny, ich zelené výhonky môžete použiť na ďalšie rozmnožovanie.