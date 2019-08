Nechajte si rozkvitnúť jazierko! Vysádzajte lekná

Krásne i nápomocné

Nie sú však len na okrasu. Majú vysoké nároky na živiny, a tak pomáhajú zbavovať vodu jazierka nečistôt. Ich veľké ploché listy umiestnené na vodnej hladine, bránia prenikaniu svetla a tým zabraňujú rastu a množeniu rias. Taktiež poskytujú rybkám v jazierku úkryt a zabraňujú prehrievaniu vody.

Rozkvitnutá hladina

Leknám sa dobre darí v slnkom zohriatej vode, preto ich vysádzajte od neskorej jari do konca leta. Jazierka s leknami majte umiestnené na slnečnej strane. Odporúča sa, aby slnko svietilo na lekná minimálne 6 hodín denne. Čím viacej slnka – tým viac budú vaše lekná kvitnúť. Kvety sa otvárajú dopoludnia a zatvoria sa krátko poobede. Preto sa šľachtitelia rozhodli vyšľachtiť taký kultivar, ktorý kvitne aj večer. Niektoré lekná majú voňavé kvety, preto sa tešia veľkej obľube.

Vysádzajte

Majte na zreteli, že lekno, potrebuje okolo seba 1,5m 2 priestor. Vysádzajte ho najlepšie do plastových košov s objemom minimálne 5 litrov. Kôš môžete na spodok vystlať jutovinou a naplňte substrátom určeným pre lekná. I deálna pre ne je ílovitá humózna pôda, ktorá by nemala obsahovať rašelinu. Mala by byť obohatená hnojivo m s postupným uvoľňovaním živín. Pri výsadbe zatlačte do substrátu hnojivú tyčinku na kvitnúce balkónové rastliny. Môžete použiť aj špeciálne hnojivo na lekná. Zasaďte rastlinku a dosypte substrátom. Aby sa hlina nevyplavovala doplňte štrkom alebo hrubým pieskom v 2 – 3 c m vrstve, k povrchu koša , proti kaleniu ílu do vody. L ekno umiestnite do jazierka, najskôr len na okraj a neskôr, keď sa dobre zakorení ho môžete posunúť a j ďa lej.

Starostlivosť Dobrá starostlivosť o lekná si vyžaduje najmä prihnojovanie. Taktiež nezabúdajte odstraňovať, kvety, ktoré už odkvitli. Dôležité je aj odstrihávať poškodené listy.