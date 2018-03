Bránka do záhrady: Vyberte si správne!

Vstup do svojho kráľovstva totiž nevedomky vždy náležite označíme – vizitkou, ktorá neujde pozornosti žiadneho návštevníka. Čo-to mu o nás napovie a naznačí, čo môže očakávať ďalej. Pravda, ak máme rodinný dom v radovej zástavbe, sme povinní dodržiavať isté pravidlá a nemôžeme rátať so žiadnymi extravagantnými kúskami.

Účelom však nie je za každú cenu upútať. Naopak, na prvom mieste by mal byť celkový vzhľad – domu s predzáhradkou a bránou, teda harmónia. Tej podriaďujeme aj také prvky, ako je brána, lebo tá je súčasťou väčšieho celku a nie je tu samoúčelne.

Prirodzene, kritériom výberu je i typ plota či múru, ktorý ohraničuje pozemok od ulice. Do úvahy berieme materiál, z ktorého je postavený, prípadne kombinácie materiálov a, samozrejme, výšku. Vysoké prevýšenie brány nad okolitým plotom je v predzáhradke neprípustné.

Aj fantázia má svoje miesto

Iná je už situácia v záhrade, prípadne pri vstupe do niektorej jej časti. Tu už môžeme popustiť uzdu svojej fantázii a dať bránke tvar i funkciu takmer ľubovoľnú. Takmer preto, lebo v každom ohľade je súčasťou záhrady a aj tu platí, že by mala do prostredia „zapadnúť“.

Veď si len skúste predstaviť celokovovú bránku do úžitkovej časti z jedného kusa. Oveľa prirodzenejšia je nízka vzdušná bránka z drevených latiek. Ak sa už v záhrade vyskytuje kov, napríklad vo forme lavice, môže mať bránka oddeľujúca rekreačnú časť od úžitkovej podobu vzdušnej kovovej bránky z tepaného železa.

Prispeje k celkovému dojmu

Bránka v záhrade však nemusí nutne len oddeľovať rekreačnú časť od úžitkovej. Okrem rozdielneho stvárnenia môže mať aj rozličný význam. Dlhú a úzku záhradu opticky „skrátime“ priečnym rozdelením na viacero častí a bránka nám pomôže toto rozdelenie zdôrazniť.

Vo veľkej záhrade môže byť napríklad jedným z ozdobných prvkov. Malý priestor vďaka nej, naopak, môžeme opticky zväčšiť. Ako? Starý trik so záhradnou cestičkou, ktorá sa vinie k bránke vedúcej nikam, istotne poznáte.

