Jarný záhon s dulovcom a tulipánmi

Dulovec japonský (Chaenomeles japonica) rozkvitá koncom apríla hustými červenými kvetmi. Kvety neskôr vystriedajú oválne plody – malvice. Tento husto rozvetvený ker možno použiť ako solitér, do skupinovej výsadby ale aj na živé ploty. Pravidelne tvarovaný krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens) spolu s dulocvom vytvára kostru záhona. Prísne tvarované dreviny spolu s voľnejšie vysadenými tvalkami vytvoria zaujímavý kontrast. Možno ho použiť i na nízke tvarované obruby záhonov, najvhodnejšia odroda je v tom prípade ‘Microphylla’. Vysoké tulipány ‘Don Quichotte’ (Tulipa) kvitnú od apríla do mája. Používajú sa do záhonov, parkov aj na rez do vázy. Drobný kosatec (Iris reticulata) vynikne najmä na skalke a v nádobách, no použiť ho môžete aj v zmiešanom záhone. Vhodné je vysadiť ho v skupinách, aby malá rastlinka, vysoká iba 20 centimetrov, v záhone nezanikla. Kvitne skoro na jar, od februára do marca. Má rád slnečné stanovištia, no zvládne i polotieň. Podrast v tomto záhone tvoria dve husté nízke trvalky. Iberka vždyzelená (Iberis sempervirens) kvitne od mája do júna malými bielymi kvetmi, na jeseň môže remontovať. Pre vytvorenie hustého koberca je nutné trvalku vysadiť v skupinách 9-12 ks na meter štvorcový. Mliečnik mnohofarebný (Euphorbia polychroma) kvitne od mája do júna žltými kvetmi. Dorastá do výšky približne 30 centimetrov.

Použité rastliny

1 Dulovec japonský (Chaenomeles japonica)

2 Krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens)

3 tulipány ‘Don Quichotte’ (Tulipa)

4 Kosatec sieťkovaný (Iris reticulata)

5 Iberka vždyzelená (Iberis sempervirens)

6 Mliečnik mnohofarebný (Euphorbia polychroma)