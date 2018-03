Jazierko v obklopení kvetov

Pamätajte však, že rastliny v okolí jazierka musíte pravidelne udržiavať, aby opadané kvety či listy nadmerne neznečisťovali vodu.

V pobrežnej zóne jazierka rastie diablik močiarny. Rozširuje sa podzemkami, pestuje sa v koši ponorenom vo vode na slnečnom stanovisku. Dosahuje výšku 25 centimetrov. Kvitne od júna do augusta. Záružlie močiarne je naša domáca rastlina, ktorá bežne rastlie na vlhkých až mokrých stanovištiach, pozdĺž vodných plôch a tokov. Ostrica pobrežná ‘Variegata’ dopĺňa skladbu pobrežných rastlín. Kvitne od mája do júna. Rôzne druhy okrasných tráv budú vkaždom prípade vyzerať pri jazierku veľmi elegantne. Ich úzke listy pekne zakryjú okraj jazierka. Použili sme všestranný perovec psiarkovitý ‘Hameln’. Na konci jesene je dobré zviazať trávy do snopu, lepšie tak prezimujú. Vstavačovec škvrnitý je domáca rastlina rastúca na vlhkých lúkach a rašeliniskách. Margaréta veľkokvetá ‘Snow Lady’ je výborná záhonová rastlina kvitnúca od mája do októbra. Vysoká je 25 – 40 centimetrov. Na zimu je dobré rastlinku prikryť. Echinacea purpurová ‘Magnus’ má veľmi atraktívne ružové kvety s výrazným purpurovo hnedým stredom. Dobre zakorenené trsy dosahujú výšku až 90 centimetrov. Rudbekia srstnatá ‘Goldsturm’ bohato kvitne a jej kvety dlho vydržia na rastline. Sú vhodné aj na rez. Počas kvitnutia udržiavajte pôdu vlhkú. Rudbekie sú jedny z najžiadanejších záhonových rastlín, sú nenáročné a ľahko sa rozmnožujú delením trsov na jar. Prvosienka ružová rastie na slnku i v polotieni vo vlhkých pôdach v blízkosti vody. Kvitne od marca do apríla a dorastá do výšky 30 – 50 centimetrov. Ľaliovka ‘Babičkina’ je nesmrteľná trvalka bežne sa vyskytujúca v našich záhradách. Kvitne bohato oranžovými kvetmi na vysokých stonkách. Po odkvitnutí stonky zoschnú a v záhone zostane zelená výplň. Na zimu nadzemné časti odumrú. Lupína mnoholistá alebo tiež vlčí bôb dorastá do výšky až jeden a pol metra a kvitne obrovským klasom kvetov v rôznych odtieňoch modrej, fialovej a ružovej farby. Najjednoduchšie sa rozmnožuje semenami. Záhon je doplnený stálozeleným vavrínovcom lekárskym ‘Otto Luyken’. Má zaujímavé lesklé listy a dorastá do výšky 1,5 m. Kvitne od apríla do mája strapcami bielych kvetov. Obľubuje polotieň a používa sa do zmiešaných výsadieb i na živé ploty.

Zoznam rastlín:

1 Diablik močiarny (Calla palustris).

2 Záružlie močiarne (Caltha palustris)

3 Ostrica pobrežná Variegata (Carex riparia)

4 Perovec psiarkovitý Hameln (Pennisetum alopecuroides)

5 Vstavačovec škvrnitý (Dactylorhiza maculata)

6 Margaréta veľkokvetá ‘Snow Lady’ (Leucanthemum maximum)

7 Echinacea purpurová ‘Magnus’ (Echinacea purpurea)

8 Rudbekia srstnatá ‘Goldsturm’ (Rudbeckia fulgida)

9 Prvosienka ružová (Primula rosea)

10 Ľaliovka ‘Babičkina‘ (Hemerocallis)

11 Lupína mnoholistá (Lupinus polyphyllus)

12 Vavrínovec lekársky ‘Otto Luyken’ (Prunus laurocerasus)

