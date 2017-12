Prečítajte si zaujímavosti o záhradných lavičkách

Možnosť odpočinku pri práci je hádam ich prvým, ale určite nie jediným poslaním. Veď stačí otvoriť ľubovoľnú rozprávkovú knižku – ktorá princezná kedy pracovala v záhrade? A predsa sa bez lavičiek nezaobišla; trávila na nich svoje romantické chvíle.

Posaďte sa, prosím...

Vďaka túžbe po romantickej nálade v záhrade vzniklo množstvo, niekedy až neuveriteľných druhov lavičiek. Keby išlo len o praktické hľadisko, prežili by iba niektoré z nich. V prvom rade také, ktoré by boli ako-tak pohodlné, dali by sa dobre skladovať a nestáli by veľa peňazí. Takto to však nie je – lavičky dávajú parkom a záhradám oveľa viac ako iba možnosť na chvíľu si na nich posedieť. Patria k najdôležitejším doplnkom a výrazne sa podpisujú na celkovom dojme záhrady. Lavička, ktorá je dobre umiestnená v priestore, púta pozornosť, upokojuje myseľ a často aj zvýrazňuje krásu rastlín v jej blízkosti.

Vo verejnej zeleni lavičky nepriamo podporujú schopnosť vnímania okolia. Cez park, kde nie sú, väčšina ľudí len rýchlo prejde za svojím cieľom. Ak sa však na chvíľu posadia, okolie sa zrazu predstaví v inom svetle, dá sa pozorovať pod iným uhlom. Posaďte sa a objavíte nové, doteraz neznáme pohľady. Možno v korunách stromov zbadáte vtáčie hniezdo alebo k vám prihopká veverička v nádeji, že od vás dostane niečo dobré pod zub.

V západnej Európe lavičky plnia ešte jedno zaujímavé poslanie. Jednotlivci, rodiny i organizácie často podarujú lavičku svojmu mestu, obci alebo verejne prístupnému parku, či záhrade. Obyčajne je vyjadrením poďakovania či prejavom úcty, alebo pamiatky blízkym, ktorí mali k miestu silný vzťah.

Je zaujímavé porovnávať rozdiely vo vnímaní poslania lavičiek. Zatiaľ čo niekde pribúdajú ako huby po daždi, inde z verejných priestorov miznú zo strachu pred vandalizmom a zneužitím na iné účely. V súkromnej záhrade by však mali mať svoje pevné miesto. Môžu byť malé, veľké, kovové, drevené či plastové, ale nemali by chýbať.