Aby trávnik prosperoval! Doprajte mu živiny

Vysoká teplota vzduchu, slnečné dni a dostatok vody dokážu zázraky. Trávnik prosperuje a vy si okrem práce okolo neho môžete užívať ten najkrajší zelený koberec počas celej sezóny. Má to však malý háčik. Len slnko, voda a pravidelné kosenie nestačí nadlho. Aby bol naozaj pekný celé leto, potrebuje aj pravidelnú výživu. O to viac, že ho kosíte intenzívnejšie ako v iných mesiacoch. Doprajte mu teda živiny, ktoré potrebuje, a bude vám robiť radosť až do neskorej jesene. Aké hnojivá použiť? Jednoznačne vyberajte z minerálnych hnojív určených na trávniky!

Prečo minerálne hnojivá?

Vyrábajú sa presne podľa potrieb trávnika a vyznačujú sa vysokou koncentráciou živín. Okrem dusíka obsahujú obyčajne aj vyššie dávky horčíka, ktorý zabezpečí jeho sýtozelenú farbu. Často majú aj vysoký obsah železa, ktoré zasa potláča rast machu. Okrem toho je ich výhodou aj to, že v ich zložení sú presne dodržané pomery živín, takže nehrozí predávkovanie niektorého z prvkov.

Údaje o zložení sú na obale uvedené väčšinou v percentách. Prvé číslo vyjadruje obsah dusíka, druhé celkový obsah fosforu a tretie draslíka. Magnézium sa uvádza ako štvrté číslo. Minerálne hnojivá môžu byť zásobné – pomaly pôsobiace, ako aj rýchlo pôsobiace, vy uprednostnite výrobky s okamžitým účinkom.

Koľko a kedy naposledy hnojiť hnojivami bohatými na dusík?

Naposledy takéto hnojivá použite na konci augusta v dávke asi 1 kg na 100 m2. Sledujte predpovede počasia a hnojte krátko pred dažďom. Ak zrážky dlho nebudú, pomôžte si závlahou.

