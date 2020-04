Kosíte správne? Ponúkame 8 dôležitých krokov pre reprezentatívny trávnik!

Najbežnejšou formou trávneho porastu vyskytujúcou sa pri rodinných domoch je rekreačný trávnik. Čoraz častejšie plní najmä vizuálnu funkciu. Dokonalá jednoliata plocha však vyžaduje omnoho viac pozornosti ako parkový trávnik s prírodným výzorom.

Kedy kosiť?

Kosením sa skracuje výška trávnika, jednotlivé steblá trávy sa zarovnávajú do roviny. Bežné trávniky pri rodinných domoch sa kosia spravidla raz do týždňa, prípadne raz za 5 dní. Kosenie menej často ako raz do týždňa môže mať za následok oslabenie a rednutie trávnika, inváziu burín a machu. Rýchlosť rastu trávnika závisí od vonkajších podmienok – dĺžky slnečného svitu, vlahy, dodávanej výživy a podobne.

Správna výška kosenia

Dĺžka trávnych stebiel závisí od druhu trávnika. Mala by byť počas celej sezóny rovnaká. Rekreačný trávnik koste na výšku asi 3 cm. Okrasné trávniky sú nižšie, s dĺžkou stebiel 1,2 – 2 cm. V horúcich mesiacoch je dobré nechať trávu vyššiu, aby trávnik nepreschol. Výška kosenia závisí samozrejme aj od druhu použitej trávnej zmesi. Snažte sa však neskracovať trávnik o viac ako jednu tretinu. Pri radikálnejšom kosení sa oslabujú lístky trávy a koreňový systém slabne.

Čím kosiť?

Najbežnejšie kosačky používané v našich záhradách sú klasické rotačné kosačky. Elektrické alebo benzínové. Pri malých plochách možno použiť ručné vretenové kosačky, poháňané ľudskou silou. Naopak, na veľké plochy sa používajú kosačky traktorové.