11 najkrajších trvaliek do malej aj veľkej záhrady

Veternica

Kto patrí k jej priaznivcom vie, že ak si vysadí veternicu japonskú (Anemone hupehensis) kvetov sa dočká v lete. Hoci literatúra uvádza, že vás kvetmi obdarí v auguste, so súčasnou zmenou klímy bez problémov kvitne už od júla. Aby sa jej darilo, potrebuje raňajšie slnko a po zvyšok dňa polotieň. Určite treba na ňu myslieť pri raňajšej zálievke. Nemá rada sucho. Darí sa jej v mierne kyslej pôde, takže si dokonale rozumie s hortenziou. Nevýhoda veternice je schopnosť rozpínať sa do okolia pomocou podzemkov, čím s úspechom vytláča susediace rastliny. Nižším druhom dokonca tieni, čím ich doslova vyhubí. V záhradných centrách sa stretnete s rozličnými sfarbeniami kvetov od ružovej cez červenú až po klasicky bielu. Pre naše záhrady je snáď najbežnejšia jemne ružová veternica. Jej príbuzná veternica lesná (Anemone sylvestris) kvitne na jar bielymi kvetmi a narozdiel od predchádzajúcej sa s ňou stretnete skôr na pôdach s so zásaditou pôdnou reakciou.