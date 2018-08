3 tipy na okrasné trávy, ktoré dodajú šmrnc vašim záhonom

Ostrevka (Sesleria autumnalis)

Pomerne zaujímavý vždyzelený druh trsnatej trávy pochádza z Balkánu a z Talianska. V kvete dorastá do výšku asi 50 cm, inak má približne polovičnú výšku. Ostrevky sa vyznačujú pomerne pomalým rastom. Časom tvoria nádherné svetlozelené trsy listov s jemným nádychom do žlta. Rastlina kvitne na jeseň hnedosivými súkvetiami. Hodí sa na slnečné stanovište a dobre toleruje i suchšie pôdy. Veľmi pekne pôsobí v monokultúre alebo v skupinách v kombinácii so stredne vysokými trvalkami (šalvia hájna, rozchodník nádherný, liatra klasnatá, kocúrnik záhradný).

Andropogon gerardii

Je mohutnejšia ako Andropogon scoparius, kvetom pripomína ozdobnicu (Miscanthus). V závislosti od vlahových podmienok rastliny dorastajú v kvete do výšky asi 2 m. Tento druh rastie v prériách USA, kde ho považujú za dôležitý, plniaci ekologickú a krmovinársku funkciu. V posledných rokoch si razí cestu i do záhradnej tvorby ako zaujímavá solitérna rastlina, farbiaca sa na jeseň.

Najčastejšie pestovanou odrodou je ‘Prärie Sommer’ s kompaktnejším rastom, ako má základný druh. V súčasnosti začínajú z Belgicka prichádzať na trh nové odrody s rôznym sfarbením listov, ktoré sú prísľubom perspektívnej budúcnosti tohto druhu v záhradnej tvorbe.

Muhlenbergia capillaris