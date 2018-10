5 tipov na nákup jarných cibuliek

1. Urobte si plán

Ak máte k dispozícii veľkú plochu, je vhodné nakresliť si výsadbový plán. Ľahšie si spočítate, aké množstvo cibuliek budete potrebovať. V obchode môžete byť ovplyvnení bohatou ponukou a zbytočne nakúpite veľa. Ak máte vybraté konkrétne odrody, napíšte si ich názvy na lístok, aby ste ich nezabudli.

2. Len zdravé cibuľky

Pri nákupe je dôležité prezrieť si, ak je to možné, každú cibuľu zvlášť. Nemala by byť poškodená a nesmie byť na nej viditeľná choroba či pleseň, nesmie byť naklíčená. Na ohmat musí byť pevná a tvrdá. Určite nekupujte takú, ktorá je mäkká a ľahká, prípadne sú na nej fľaky. Cibuľka každého druhu by mala mať štandardnú veľkosť.

3. Pozor na akcie

Radšej sa nedajte zlákať cenovo výhodnejšími veľkými baleniami. Zväčša obsahujú menej kvalitné cibule, ktoré nie sú označené odrodou. Nemusí to však platiť v každom prípade.

4. Kontrola

Podobne postupujte pri cibuľkách, ktoré ste v lete vybrali z pôdy a uskladnili v pivnici. Skôr ako sa pustíte do vysádzania, skontrolujte ich a nezdravé a veľmi malé vyraďte.

5. Pomôcky k výsadbe

Keď už budete v obchode, prikúpte si hnojivo na cibuľoviny, prípadne praktických pomocníkov – lopatky, sadzače, košíčky a podobne.

Foto návod: Výsadba cibuľovín do nádob vo vrstvách

Foto návod: Vyrobte si košík na cibuľoviny