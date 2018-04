7 super tipov! Aby rezané kvety vydržali vo váze čo najdlhšie

Na studenú vodu zabudnite

Rezané kvety nedávajte do vázy so studenou vodou. Po príchode domov ich rozbaľte, nechajte pár minút na vzduchu. Následne zrežte konce stoniek čistým nožom, odstráňte prebytočné listy a kvety vložte do vázy s vodou s teplotou okolo 30°C. Ak použijete vodu z vodovodu, nechajte ju niekoľko minút odstáť, aby z nej zmizli vzduchové bublinky.

Vhodný čas je dôležitý

Ak kvety režete zo svojej záhrady, vyberte si vhodný čas. Narcisy ani tulipány by nemali byť naplno rozkvitnuté a mali by ste ich rezať skoro ráno, keď sú ešte plné vody a nie sú vystavené teplému slnečnému žiareniu.

Narcisy sú špeciálne

Narcisy sú kapitola sama o sebe. Skôr, ako sa rozhodnete ich rezať, nasaďte si rukavice. Lepkavá tekutina môže podráždiť pokožku. Kvety režte skôr, ako sa im úplne otvoria puky. Stonku krátko ponorte do horúcej vody a následne vložte do vázy s vodou izbovej teploty alebo niečo teplejšej. Narcisy nekombinujte s inými jarnými kvetmi, pretože spôsobia ich skoršie vädnutie. Ak sa predsa len nechcete vzdať kombinovanej kytice, nechajte narcisy do ďalšieho dňa v samostatnej nádobe, aby sa škodlivé látky vyplavili.

Podporte ich

V kvetinárstve zoženiete špeciálny prípravok, ktorý nasypete do vody vo váze a rastliny tak vydržia oveľa dlhšie. Prášok alebo granuly sa rozpustia a obohatia vodu o výživné látky a dezinfekčné prísady, ktoré zabraňujú množeniu škodlivých mikroorganizmov. Voda tak nezapácha a netreba ju vymieňať tak často.

Pomôže čierne uhlie

Ak nie ste zástancom chémie, do vody vložte kúsok čierneho uhlia, strúčik cesnaku alebo použitý sáčok zo zeleného čaju. Tieto tri "babské" rady by im mali pomôcť a predĺžiť ich krásu o pár dní.

Opäť režte

Rezané kvety začnú postupne vädnúť. Môžete im pomôcť tak, že stonku opätovne zrežete, vodu vymeníte a umyjete vázu.

Dôležité prostredie

V priestoroch so živými kvetmi nefajčite, ani vázu nepostavte k miske s ovocím. Rezané kvety zle reagujú na etylén a preto rýchlejšie vädnú.

