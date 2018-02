Aby vydržali! Tešte sa z rezaných tulipánov vo váze

Tulipány pijú veľa vody a ich stonky strácajú pevnosť a skrúcajú sa. Ak by ste to chceli vyriešiť len malým množstvom vody vo váze, nepomôže to. Rastlinky aj tak budú vyzerať zvädnuté.

Riešením je však vriaca voda alebo oheň. Vysoká teplota tulipánom neublíži, ale len spôsobí, že cievy, ktoré rastliny zásobujú vodou sa uzavrú. Takže stačí ak koniec stoniek, asi 2 cm dlhý, ponoríte na necelú minútu do vriacej vody.

Ak sa vám nechce čakať kým voda zovrie, môžete to urobiť aj nad plameňom sviečky alebo plynového horáka. Potom tulipány len vložte do vázy s vodou a budete sa z nich tešiť minimálne celý týždeň.