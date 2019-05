Čarovné záhony! Pozrite si tipy letničiek vhodných do ekozáhrady + prehľadná tabuľka

Letničky sú iba na jednu sezónu, no aj napriek tomu dokážu vyčarovať okúzľujúcu farebnú estrádu v každej záhrade, dokonca i v tej s prívlastkom eko. Zo svojho krátkeho života využívajú doslova každú minútu na to, aby utkali bohaté pestrofarebné koberce kvetov.

Existuje obrovský výber jednoročiek a keďže v ekozáhrade je tromfom rozmanitosť, môžete ich vysadiť i trocha divokejšie. Čím je záhon bohatší na rôzne druhy, tým viac užitočného hmyzu v ňom nájde potravu i prístrešie. Napríklad pestrú motýliu záhradu veľmi jednoducho vytvoríte z nektárových rastlín. Sú to napríklad klinčeky a hlaváče. Okrem motýľov vás svojimi návštevami obdaria i užitočné čmeliaky.

Tipy:

Krasuľka je bohato kvitnúca letnička do záhonov i na rezanie. Dorastá do výška až 120 cm a kvitne od júla do októbra.

Nechtík lekársky patrí taktiež k jednoročným rastlinám. Dorastá do výšky 50 cm. Veľmi jednoducho sa pestuje na slnečnom alebo čiastočne zatienenom mieste. Kvitne od júna do príchodu mrazov.

Aksamietnice vyžadujú slnečné a teplé polohy. Je veľa druhov, ktoré dorastajú od niekoľkých málo centimetrov až do výšky viac ako pol metra. Kvitnú celé sezónu.

Ak by ste si chceli rýchlo zazelenať oporu, siahnite po hrachore voňavom. Okolo seba šíri príjemnú vôňu.

Nevädza je obľúbená nenáročná letnička nielen do záhonov, ale i do nádob na terasy. Dorastá do výška až 90 cm a kvitne od júna do augusta.

Povojník obľubuje slnečné a pred vetrom chránené miesto. Substrát musí mať výživný a v období rastu nesmie preschnúť.

