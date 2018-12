Dodajte im šmrnc! 3x TIP na nenáročnú okrasnú trávu pre vaše záhony

Ostrevka jesenná (Sesleria autumnalis)

Je zaujímavá tým, že kvitne neskoro v lete až začiatkom jesene. Striebristo biele klasy majú asi 10-centimetrovú dĺžku a vyrastajú na bezlistých steblách. V prírode je rozšírená v Albánsku a na severe Talianska. Tvorí husté trsy svetlozelených listov vysoké asi 30 cm, v čase kvitnutia máva až 50 cm. Od polovice októbra steblá začínajú žltnúť, ale trsy ostávajú pekné aj počas zimy. Rastlina vyžaduje vápenaté výživné a priepustné pôdy. Dobre znáša sucho, darí sa jej na slnku aj v polotieni. U nás je mrazuvzdorná. Používa sa do trvalkových záhonov v kombinácii so stredne vysokými druhmi alebo do skaliek.

Ostrevka dlhosteblová (Sesleria heuflerana)

Tento druh kvitne skoro na jar – často už koncom marca – čiernymi súkvetiami so žltým peľom na povrchu. Dajú sa využiť do suchých kytíc. Listy sú pevné, ostré, sivozelenej farby. Trsy sú vysoké do 30 cm a približne rovnakej šírky. Táto ostrevka je rozšírená v strednej a východnej Európe, u nás sa najviac vyskytuje v Slovenskom krase. V záhradách sa vysádza do trvalkových záhonov a do skaliek. Toleruje slnečné i polotienisté stanovištia a má rovnaké nároky na pôdu ako predchádzajúci druh. Je to vždyzelená tráva dobre odolávajúca mrazom. Na jar stačí trsy iba očistiť, netreba ich zrezávať.

Ostrevka (Sesleria nitida)

Od apríla do mája vytvára pomerne veľké klasy belavých kvetov, ktoré na rastline vydržia až do leta. Táto ostrevka vytvára husté kompaktné trsy vzpriamených sivozelených listov, ktoré dosahujú dĺžku 40 až 80 cm. Ich farba sa väčšinou nemení ani v zime. Je vhodná do skupinových výsadieb spolu s trvalkami či inými druhmi tráv alebo na lemy záhonov. Rastlina vyžaduje priepustnú piesočnatú pôdu a slnečné stanovište, dobre odoláva mrazom.

