Doprajte záhrade zmenu a sebe viac času! Liečivá lúka môže nahradiť trávnik

Skôr ako sa pustíte do vysievania, mali by ste poznať niekoľko zásad tohto rastlinného spoločenstva. Nečakajte od lúky, že bude vyzerať každý rok rovnako. Veľmi rýchlo zistíte, ktorej bylinke sa na vašom pozemku dobre darí a ktorej nie. Nasledujúci rok sa môže vplyvom sucha opäť všetko zmeniť. Začnú tu prevládať rastliny, ktoré pred rokom ani nebolo vidno. Rôznorodosť môžete sledovať aj na veľmi malej ploche, pretože na zatienenej alebo na vlhkejšej časti pozemka prevláda iné druhové zloženie ako je to na výslnnom mieste. Lúka sa bude správať podľa vlastných zákonitostí a vy ich môžete iba sledovať a obdivovať.

Niečo však urobiť môžete. V prírode vyrastajú druhovo rozmanité spoločenstvá rastlín na vápenatých pôdach. Na kyslých pôdach sa obmedzí počet druhov len na pár, najčastejšie začnú prevládať trávy. Preto je dôležité pôdu pred vysiatím dobre pripraviť. Okrem úpravy pH je potrebné pozemok odburiniť a dobre spracovať, aby pôda neobsahovala hrudy a rastlinné zvyšky predchádzajúceho porastu. Lúčnemu porastu nevyhovujú prehnojené pôdy, preto pred založením lúky pôdu nehnojte. Rovnako to platí aj pre bylinkovú lúku.

Bylinky, ktoré oceníte

Zmes osiva na bylinkovú lúku obsahuje jednoročné, dvojročné a trváce druhy. Nájdete medzi nimi napríklad borák, kôpor, koriander, divozel, fenikel, rascu, kučeravý petržlen, šalviu, jablčník, levanduľu, medovku, topoľovku, či yzop. Mnoho z týchto druhov využijete pri príprave chutných jedál, z ďalších si môžete uvariť čaj. Okrem toho bylinková lúka prinesie do vašej záhrady aj čulý ruch, v podobe včiel, čmelov a motýľov. Takže ak túžite po zmene, jeseň je ideálny čas na žaloženie lúky, preto dlho neváhajte.

Rada Záhradkára

Osivo pravej liečivej lúky je charakteristické veľmi pomalým rastom v prvom roku. Preto v žiadnom prípade neprisievajte lúčne osivo do založeného trávnika a nemiešajte ho s bežnými trávnatými osivami. Trávnaté osivá by liečivé lúčne druhy potlačili.

