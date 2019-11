Dostaňte farby do vašej záhrady! Tieto rastliny ju rozžiaria pestrými odtieňmi

Krásnoplod (Callicarpa bodinieri) pochádza z Číny. Na prvý pohľad krásna drevina, ktorá upúta svojimi plodmi. Môžu mať purpurovú, fialovú, modrofialovú farbu. Existujú aj kultivary s bielymi plodmi. Táto opadavá ozdobná drevina je tými plodmi v podobe drobných bobuliek obsypaná až do neskorej jesene. Vysádzajte ju do väčších záhrad, dokáže vyrásť do výšky aj šírky 3 m. V súčasnosti sú dostupné aj menšie kultivary. Ak sa rozhodnete krásnoplod vysadiť, tak aj s koreňovým balom. Má rád slnečné stanovištia a pôdu bohatú na živiny.

Šternbergia (Sternbergia lutea) má široké uplatnenie. Pekne vynikne v záhradách, na záhonoch, ale môžete ju umiestniť aj do skalky či vresovísk, ale svoje miesto si nájde aj na balkónoch a terasách. Je to rastlina nižšieho vzrastu, čo jej však neuberá na kráse, pretože kvitne sýtožltými kvetmi. Nepomýľte si ich však s krókusom. Je nahusto olistená cibuľovina. Obľubuje priepustnú pôdu, skôr piesočnato hlinitú a teplejšie stanovište. Ak sa ju rozhodnete umiestniť do skalky, určite ju nezabudnite vysadiť aj s koreňovým balom.

Rozchodník (Sedum spectabile) je veľmi vďačnou a nenáročnou trvalkou. Môžu zdobiť záhony aj po odkvitnutí, čím vám uľahčia prácu pretože ho nemusíte zo záhona odstraňovať. Rozkvitá už koncom leta a pokračuje aj v období jesene. Je známych už viacero kultivarov zaujímavých farieb, preto je rozchodník ideálny do jesenných okrasných záhrad. Sortiment je široký, na trhu sú dostupné zelenolisté až po tmavopurpurové, s ružovými, bielymi, žltými kvetmi. Darí sa mi v priepustnej pôde, na suchšom mieste. Ideálne miesto je v blízkosti tráv. Krásne vynikne medzi inými na jeseň kvitnúcimi rastlinami.

Typickou jesennou drevinou je bršlen krídlatý (Euonymus alatus). Efektne doplní záhradu na jeseň svojimi dominantnými šarlátovými listami, neskôr sa sfarbujú doružova. Bršlen vytvára na konároch korkové hrebienky. V jesennom období sa objavujú aj tobolky s oranžovými plodmi. Vynikne ako solitér alebo aj v trvalkovom záhone či pri plotoch. Obľubuje pôdu bohatú na živiny, dobre priepustnú a slnečné miesto. Ak pestujete bršlen, nezabúdajte, že táto drevina v prvých rokoch výsadby, treba na zimu chrániť pred mrazmi.

Liriopia modricová (Liriope muscari) je pôvodom z Ázie, preto má veľmi exotický vzhľad. Je to vždyzelená rastlina, ktorá bohato kvitne. Tvorí husté trsy s lesklými listami tmavozelenej farby. Je všestranne využiteľná, či už do záhonov,okrasných záhrad, alebo do nádob. Liriopia sa pomerne rýchlo rozrastá a poteší vás množstvom fialových súkvetí. Vysádzajte ju do skupín, najvhodnejšie do priepustnej pôdy bohatej na humus. Má rada mierne vlhkú pôdu a na zavlažovanie nezabúdajte hlavne počas jej kvitnutia. Toto obdobie začína počas skorej jesene a trvá až do novembra.

