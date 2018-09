Ešte aj v týchto dňoch kvitne penstemon briadkatý. Poznáte túto rastlinu?

Vizitka rastliny

Penstemon briadkatý (Penstemon barbatus) vás upúta už na prvý pohľad – rúrkovitými dvojpyskovitými kvetmi nápadných farieb. V závislosti od odrody môžu byť výrazne červené, ružové, modré, fialové či biele, bývajú však aj dvojfarebné so svetlým hrdlom. Vyrastajú v zhlukoch na bohato rozkonárených stonkách. Kvitnúť začínajú približne od júla a často kvitnú až do októbra. Listy sú protistojné, kopijovitého tvaru. Rastlina dorastá do výšky okolo 30 cm.

Ako ho pestovať?

K nám sa tieto rastliny dostali zo Severnej Ameriky, prevažne z Kalifornie a Mexika, čo napovedá, že majú rady teplo. Preto ich treba vysadiť na miesto, ktoré je celý deň zaliate slnkom. Potrebujú kyslejšiu humusovitú pôdu, vápnik neznášajú. Prekáža im aj nadbytok vody, preto na vlhkejších záhonoch je vhodné pred ich vysádzaním urobiť drenáž.

Uvádza sa, že odolávajú mrazom do -29 °C, ale v prvom roku by ste pre každý prípad mali rastliny obložiť čečinou alebo obsypať suchým lístím. Ochránite ich tak nielen pred mrazmi, ale aj pred nadmernou vlahou.

Rozmnožovanie

Penstemon si môžete rozmnožiť na jar delením trsov alebo v lete odrezkami.

Ak sa stane, že časť rastliny uschne, nemusíme ju hneď vyhadzovať, stačí zaschnuté stonky odstrániť a ostatné časti skrátiť. Väčšinou sa rýchlo spamätá a pokračuje v raste.

