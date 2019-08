Hľadala svoje šťastie... a našla ho! Inšpirujte sa príbehom ženy, ktorá viaže nádherné kytice z lúčnych kvetov

Záver leta je ideálny na romantické prechádzky v prírode. A nielen záhrada či les ponúkajú širokú paletu farieb a tvarov. V tomto období sú krásne i lúky stále ešte plné kvetov. Kytice z nich sa dokonca tešia čoraz väčšej obľube. Viaže ich aj Daniela Mošková, ktorú sme navštívili v lone krásnej bielokarpatskej prírody na kopaniciach v Zabudišovej.

Vlastnou cestou za šťastím

„ Vážim si prírodu, kvety, zvieratá, vidiek, a práve preto bola práca s kvetmi pre mňa lákavá. Keď však pracujete v štandardnom kvetinárstve, pričom v mojom prípade išlo o reťazec kvetinárstiev v obchodných domoch, kde sme v predajni nemali ani okno, postupom času pochopíte, že to s láskou k prírode veľmi nesúvisí. Ak sa o takúto prácu s kvetmi začnete zaujímať hlbšie a zistíte, za akých podmienok sú pestované či distribuované, prestanú sa vám páčiť. Preto si myslím, že ak by viac bežných zákazníkov videlo, že napríklad tú krásnu červenú ružu na dlhej stopke vypestovali ľudia v ochranných oblekoch a koľko pesticídov musela prijať, už by si ju nekúpili,“ opisuje svoje skúsenosti Daniela.

