Kamzičník svojimi zlatožltými kvetmi rozžiari jarný záhon

Typickou farbou kamzičníka je žltá, svojimi kvetmi nádherne rozsvieti kvetinové záhony a výborne sa kombinuje s inými rastlinami červenej, modrej či bielej farby. Jeho kvety pripomínajú margaréty a priťahujú množstvo včiel, ktorým poskytujú vzácnu jarnú potravu. Kamzičník krásne vynikne hlavne pri kamenných stenách a plotoch, vysadený do menších skupiniek. Časom sa rozrastá do šírky a vytvára bohaté trsy. Po odkvitnutí zožltne a prestane byť dekoratívny, preto je dobré v jeho okolí vysadiť ďalšie trvalky, ktorých kvety ho postupne nahradia.

Vizitka rastliny

Z juhovýchodnej Európy pochádza kamzičník východný (Doronicum orientale), ktorý kvitne v apríli a máji. Obdobie kvitnutia sa dá predĺžiť pravidelným odstraňovaním odkvitnutých kvetov. Kvety sa hodia na rez, vo váze vydržia pomerne dlho.

Rastlina dosahuje výšku 35 až 40 cm. Vytvára ružicu srdcovitých listov so zúbkatým okrajom na dlhej stopke. Kamzičník má rád mierne vlhko, v prírode sa mu darí na brehoch horských potokov či na okrajoch lesov. V záhrade mu preto vyberte miesto, kde nebude trpieť suchom. Vyhovuje mu bežná záhradná zemina, no uprednostňuje ťažšiu výživnú pôdu a mierne zatienené stanovište. Je dobre odolný proti mrazom do -34 °C.

Rozmnožovanie

Rastliny si môžete dopestovať zo semien, alebo delením starších trsov, najlepšie po odkvitnutí.

Čítajte tiež:

Pestujeme nenáročné okrasné cesnaky

Je čas na vysádzanie ruží! Poradíme, ako na to