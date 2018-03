Krásne poniklece! Pozrite si TOP vyšľachtené odrody

Poniklec si nemôžete zmýliť, lebo má charakteristické ochlpenie na púčiku, kvete, na páperí plodov i celých rastlinách. Zvončekovité kvety týchto trvaliek môžu byť bielej, červenej, purpurovej či modrej farby. Uprostred kvetu je množstvo žltých tyčiniek. Po odkvitnutí rastliny dlho zdobia zaujímavé ochlpené páperisté nažky.

Ako ich pestovať

Sú to otužilé rastliny, ktoré sa obyčajne objavia, keď zmizne posledný sneh. V prírode na ne môžete natrafiť na prechádzkach po prírode. Napríklad krásny poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) rastie od nížin až po podhoria, ďalšie druhy sú obyvateľmi vyšších horských polôh. Zväčša rastú na slnečných stráňach a skalách.

V záhrade pre ne vyberte slnečné stanovište s dobre priepustnou pôdou. Na pôdu nie sú náročne, predsa len ideálna je vápenatá pôda. Najvhodnejšie miesto je v skalke, ak ju nemáte, poniklec vysaďte k iným na jar kvitnúcim rastlinám. Vyniknú vysadené do skupiniek aspoň po tri rastliny, výborne sa kombinujú s bielo- či žltokvitnúcimi druhmi.

Poniklece dorastajú do výšky okolo 30 cm, listy sa väčšinou objavujú až po odkvitnutí kvetov. Sú perovito strihané, pripomínajú listy petržlenu. Rastliny môžete pokojne pestovať aj v nádobe na balkóne. Prežijú i to, keď ich občas zabudnete poliať. Dobre odolávajú mrazom až do -30 °C.

Vyberte si odrodu

‘Alba’ – biele kvety, výška 30 cm





‘Perlen Glocke’ – svetloružové kvety, výška 20 cm

‘Red’ – červené kvety, výška 10 – 20 cm

‘Rote Glocke’ – vínovočervené kvety, výška 30 cm





‘Rubra’ – tmavočervené kvety, výška 20 cm





‘Violet’ – fialové kvety, výška 20 cm

‘Papageno’ - odroda dostupná v zmesi farieb, kvety sú rozstrapkané, veľké