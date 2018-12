Krásne a moderné paprade do vašej záhrady! Vieme, ktorým druhom sa bude dariť

Adiant (Adiantum pedatum)

Keď pučia mladé listy, majú ružovkastú farbu, ktorá sa neskôr zmení na svetlozelenú. Jemné perovité listy majú výrazne čierne stopky. Adiant je podzemkatá rastlina; vďaka plazivým podzemkom sa šíri do okolia. Patrí medzi paprade, ktoré dobre znášajú sucho. Dorastá asi do výšky 25 cm.

Rebrovka rôznolistá (Blechnum spicant)

Ponúka celoročne zelené listy, ktoré sú až sýtozelenej farby, rastú vzpriamene do výšky 30 až 40 cm. Rebrovke vyhovuje kyslejšia, ľahká, vlhká pôda. Neznáša priame slnko, sucho a vysoké letné teploty. Počas horúčav jej prospeje zavlažovanie na listy. Dá sa pestovať aj v skalkách, musíte jej však zabezpečiť dostatočnú vzdušnú vlhkosť. Dobre znáša teploty do -29 °C.

Papraďovec (Polystichum polyblepharum)

Pochádza z Japonska. Má dlhé vejárovité listy zložené z kožovitých tmavozelených lístkov, ktoré sú na spodnej strane jemne chĺpkaté. V miernych oblastiach zostávajú zelené aj počas zimy, dobre odolávajú mrazom až do -20 °C. Odolnosť celej rastliny sa uvádza do -30 °C. Papraďovec vysádzajte do polotieňa a do bežnej záhradnej, mierne vlhkej zeminy.

Sladič obyčajný (Polypodium vulgare)

Bežne sa vyskytuje v lesoch celej Európy. Pomenovanie dostal vďaka podzemkom, ktoré obsahujú cukor. V záhradách ho môžete pestovať napríklad v suchých múrikoch či vo väčších skalkách, lebo dobre znáša slnko. Najlepšie však prospieva na tienistých miestach. Tvorí tenké stonky so svetlozelenými, mäkkými lístkami, ktoré majú zaoblené konce. Dorastá do výšky 15 až 25 cm a je úplne mrazuvzdorný.

