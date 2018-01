Machovka čerešňová: Živé lampióny na krásu i úžitok

S machovkami čerešňovými (Physallis alkekengi) sa stretávame najmä vo vidieckych záhradách, kde rastú spolu s ďalšími typickými rastlinami našich starých mám, ako sú margaréty, orlíčky, astry, slezovce a ďalšie. V čase, keď kvitnú, nie sú výrazné, lebo biele kvety sú veľmi malé, nenápadné. Podobajú sa na iné kvety z čeľade ľuľkovitých, do ktorej patria. Sú príbuzné s paprikami, rajčiakmi, baklažánmi či so zemiakmi. Rovnako ako všetky rastliny z tejto čeľade, machovka je jedovatá.

Okrasné aj jedlé

V plnej paráde sa tieto rastliny predvádzajú až v období, keď ostatné druhy v ich susedstve strácajú svoju letnú krásu. Vtedy sa totiž ich nafúknuté slamovožlté kalichy zmenia na oranžové a na hriadke doslova žiaria. Na rastlinách zostávajú aj potom, keď listy opadnú. Po čase však aj ich farba vybledne, stávajú sa priesvitnými a vnútri vidno plod, malú červenú bobuľu. Podľa nej rastlina dostala ľudové pomenovanie židovská čerešňa.

Tieto plody sú jedlé, konzumovať sa však môžu, až keď sú úplne zrelé. Mohli by totiž spôsobiť žalúdočné problémy. Nie každý si ich musí obľúbiť, ale tomu, kto ich má rád, chuťou pripomínajú ananás alebo egreše. Zberajú sa, keď kalichy začínajú zasychať. Býva to asi tri až štyri mesiace po sejbe, obyčajne začiatkom augusta. Zberajte ich postupne až do prvých mrazíkov. Pozberané plody aj s obalmi sa dajú v chladnej a svetlej miestnosti skladovať niekoľko mesiacov. Obsahujú najmä veľké množstvo vitamínu C.

Pestovanie

Pôvodom sú to subtropické rastliny pochádzajúce z Ánd, Mexika či zo Strednej Ameriky, ale pestovať sa dajú všade tam, kde rajčiaky, dokonca sú na podmienky menej náročné.

Priesady si môžete dopestovať zo semienok, ktoré začnite vysievať koncom marca alebo začiatkom apríla. Keďže machovky citlivo reagujú na teploty pod bodom mrazu, priesady na hriadky vysádzajte až po posledných jarných mrazíkoch. Vzdialenosť medzi nimi by mala byť asi sedemdesiat centimetrov, lebo rastliny sú mohutné a bohato sa rozkonárujú. U nás dorastajú do výšky jeden až jeden a pol metra, preto sa odporúča priviazať ich ku kolíkom, aby sa neváľali. Nevítanou vlastnosťou tejto rastliny je, že sa veľmi rýchlo rozrastá bohatými podzemkami, takže po čase môže potlačiť rastliny vo svojej blízkosti. Vysaďte ju preto k plotu alebo do kúta záhrady, kde je polotieň, ktorý jej vyhovuje najviac. V raste ju môžete obmedziť aj tak, že ju vysadíte do nádoby bez dna. Cez sezónu rastliny pravidelne zavlažujte a odporúča sa prihnojiť ich hnojivom na rajčiaky.

Vyfarbené kalichy sa používajú do suchých kytíc. Usušiť ich treba na teplom tienistom mieste. Machoviek existuje viac ako sto druhov. U nás sa okrem machovky čerešňovej podobným spôsobom pestuje machovka peruánska a lepkavá.