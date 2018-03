Pestujte malé, ale neprehliadnuteľné jarné kosatce

Keďže Iris reticulata dorastá maximálne do výšky 15 centimetrov, vynikne najmä v skalke, v suchých múrikoch, trávnikoch, ale hodí sa aj na pestovanie v nádobách.Autor: profimedia.sk

Nízky Iris reticulata kvitne už v marci. Na jar potrebuje dostatok vody, napríklad z roztápajúceho sa snehu, ale po odkvitnutí, keď sa zatiahne do pôdy, vyžaduje sucho a teplo. Preto ho treba vysadiť na slnečné miesto, do spoločnosti trvaliek, ktoré spotrebujú veľa vody. Ak mu v lete nedokážete vytvoriť takého podmienky, radšej cibuľky, v čase keď rastlinám zožltnú listy, vyberte a uskladnite do jesene na suchom mieste pri teplote okolo 20 °C.

Vyberte mu miesto

Keďže Iris reticulata dorastá maximálne do výšky 15 centimetrov, vynikne najmä v skalke, v suchých múrikoch, trávnikoch, ale hodí sa aj na pestovanie v nádobách. Keď budete mať vybraté cibuľky, môžete si ich na jar prirýchliť. Tieto kosatce sa dajú použiť aj do zmiešaných záhonov, pritom je najdôležitejšie vysadiť ich do skupiniek, aby tam nezanikli.

Farba kvetov

Zásobným orgánom je vajcovitá cibuľka dosahujúca obvod asi 5 cm, ktorú chráni pevná, sieťovaná šupka. Listy sú úzke, dlhé 15 až 20 cm. Kvety vyrastajú súčasne s listami. Kvetné stvoly sú vysoké 10 až 15 cm a na ich konci je veľký, krásne tvarovaný kvet. Farba závisí od odrody. Najčastejšie sú kvety modrej, fialovej až purpurovej farby, alebo ich kombinácií. Existujú však aj odrody s bielymi či losovými kvetmi, alebo s farebným očkom.

Sú to mrazuvzdorné rastliny, ktoré môžete ponechať na jednom mieste niekoľko rokov. Po čase vytvoria množstvo dcérskych cibuliek, ktoré môžete presadiť na nové stanovište. Vysadiť ich treba asi do hĺbky 8 cm, od augusta do konca októbra.

Čítajte tiež:

Klasika jarných záhonov! Rady a tipy pre krásne narcisy

Krásne poniklece! Pozrite si TOP vyšľachtené odrody

Vdýchnite jej čaro lesa! Krásne paprade vo vašej záhrade