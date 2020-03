Milovníci pivoniek, pozor! Vysaďte si tieto druhy a budete sa tešiť z kvetov od mája až do júla

Bylinné pivónie sú menšieho vzrastu. Na zimu zaťahujú, čiže sa úplne strácajú. Práve koncom marca a začiatkom apríla sa znovu objavujú v záhonoch. Môžete badať jemné tmavočervené pokrútené výhonky, ktoré sa onedlho rozvinú do svojej plnej krásy. Zaujímavé guľaté puky sa premenia na nádherné obrovské kvety rozmanitých farieb.

Najobľúbenejšie sú práve plnokveté kultivary. V záhradách však nájdete i poloplné či jednoduché odrody, ktorých veľkosť kvetov dosahuje v priemere až 10-15 cm. Kvety jemne voňajú.Pre svoju eleganciu a romantický vzhľad sú ozdobou nejednej svadobnej kytice.

Pivonky sú súčasťou záhrady po celé desaťročia. Za príkladnú starostlivosť sa vám odvďačia svojou vernosťou a bohatým kvitnutím.

Najskôr kvitne pivonka tenkolistá (Paeonia tenuifolia). Je nízka – dorastá len do výšky približne 50 cm a zaujme svojimi tenkými strihanými listami. Kvety sú veľké a plné, výraznej červenej farby, vyrastajú po jednom na konci stonky. Vynikne na okrajoch záhonov či v skalke.

V polovici mája nastupuje na scénu pivonka lekárska (P. officinalis). Je väčšieho vzrastu, listy má veľké a lesklé. Najčastejšie sa v záhradách starých mám objavujú odrody s kvetmi bielymi, ružovými či tmavočervenými. Sú plné a veľmi výrazne voňajú. Patrí medzi liečivé rastliny – na liečenie sa používa najmä koreň.

Azda najznámejšou pivonkou kvitnúcou od druhej polovice mája až do konca júna je pivonka bielokvetá (P. lactiflora). Zo všetkých druhov je vzrastovo najväčšia, dorastá až do výšky 1 m. Záhradu ozdobí kvetmi v odtieňoch od fialovej, bordovej, ružovej až po bielu. Kvety môžu byť plné alebo poloplné. Nespornou výhodou je, že kvety rozkvitajú postupne, takže kvitne pomerne dlho.

Práve v jarnom období sú k dispozícii rastliny zakorenené v črepníkoch. Tieto môžete vysádzať i teraz. Darí sa im na slnečnom stanovišti s priepustnými, hlinito-piesčitými až piesčito-hlinitými pôdami. Pivonky však vysádzajte ideálne v októbri do poriadne prekyprenej pôdy. Pôdu zrýľujte až do hĺbky 70 cm. Dbajte na správnu hĺbku výsadby. Púčiky by mali byť približne vo výške 3 cm pod povrchom pôdy. Príliš hlboká výsadba bude mať za následok slabšie kvitnutie. Okolie rastliny nasteľte organickým materiálom (napríklad štiepka).

Počas kvitnutia sa pivonka poteší opore. Jej ťažké kvety by mohli rastlinu polámať. Rastlina má rada pravidelný prísun hnojiva na ruže alebo iné kvitnúce rastliny. Na jeseň ostrihajte uschnuté listy a mladšie rastliny na zimu chráňte vyššou vrstvou nástielky.

Miesto vašej vyvolenej pivonke vyberte naozaj zodpovedne. Nemá totiž rada presádzanie. Môže sa i niekoľko rokov tak stať, že nezakvitne. A to by bola naozaj veľká škoda.