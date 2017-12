Mliečniky sú obľúbené trvalky: Krásne, ale nebezpečné

Mliečniky (Tithymalus) u nás tvoria samostatný rod, hoci vo väčšine krajín patria do početného rodu prýštec (Euphorbia), do ktorého je zaradených viac ako dvetisíc rastlín – letničiek, dvojročných rastlín, sukulentov, krov aj stromov. My vám poradíme s ich pestovaním.