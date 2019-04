Motýlia krása v záhrade! Pozrite si prehľad rastlín, ktoré vám ich pomôžu prilákať

Vaša záhradka sa pre motýle stane príťažlivou len vtedy, ak v nej nájdu to, čo potrebujú. Obľubujú teplé, slnečné a chránené stanovištia plné farebných kvetín. Preto by záhrada mala byť navrhnutá tak, aby v nej nebol zbytočný prievan, čo môžeme docieliť výsadbou živých plotov zo strán, odkiaľ prichádzajú prevládajúce vetry. Výslnné a teplé miesta sú im veľmi príjemné. Môžu to byť múry budov, kamene či suché múriky.

Výber rastlín

Podmienka na to, aby sa motýle na pozemku naozaj zdržiavali, sú zmiešané záhony kvitnúce od jari až do jesene. Kvety trvaliek, letničiek, ako aj niektorých krov či popínavých rastlín totiž obsahujú nektár, ktorý je pre ne potrava. Je vhodné, aby sa v záhonoch či v záhrade nachádzali aj pôvodné európske, najlepšie prirodzene vo vašom regióne rastúce rastliny, lebo motýle ich dokážu rozoznať a prilákajú ich väčšmi, ako farebnejšie cudzokrajné druhy. Nie je nutné, aby rastliny tvorili jeden celok. Vhodnejšie je, ak sú rozptýlené medzi ďalšie okrasné či úžitkové rastliny po celej záhrade.

Kút s pŕhľavou

Nektárom sa však živia len dospelé motýle, ich larvy jedia prevažne listy rastlín. Dospelé jedince najskôr nakladú vajíčka, z ktorých sa vyliahnu larvy. Po čase sa zakuklia a neskôr sa z nich vyvinú dospelé motýle. Znie to možno neuveriteľne, ale najlepšia rastlina na vývin je pŕhľava, ale aj potočnica či kapustovité rastliny. Ak si teda chcete zabezpečiť, že motýle u vás strávia celý svoj život, je vhodné vytvoriť im kútik s pŕhľavou. Na jeseň motýle obľubujú aj ovocie. Dospelé jedince sa často na zimu ukrývajú v tmavých chladných skrýšach, kde prezimujú, niekedy zimujú vo forme lariev.

Dôležité upozornenie

Ak chcete mať takúto nádherne kvitnúcu, voňajúcu záhradu, ktorá priláka motýle zo širokého okolia, nie je vhodné používať v nej pesticídy ani herbicídy. Radšej využite biologické spôsoby ochrany rastlín.

Rastliny vhodné do motýlej záhrady