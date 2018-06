Nakúpili ste klinčeky? Postarajte sa, aby sa im u vás darilo

Kto by nepoznal klinčeky? Sú ozdobou záhona, oživia skalku, skrášlia nádobu a pôsobivé sú i vo váze. Takmer všetky však majú jednu spoločnú požiadavku, a to dostatok slnka.To je však jediné, čo rôzne druhy klinčekov spája. Predstavujú totiž pestrú skupinu zahŕňajúcu jednoročné, dvojročné i trváce druhy s rozmanitými listami a kvetmi všetkých farieb. Rastú v trsoch alebo v rozlične veľkých vankúšoch a do rôznej výšky.