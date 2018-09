Neprehliadnuteľná nocovka neúnavne kvitne a príjemne vonia

Nocovka jalepovitá (Mirabilis jalapa) je pomerne mohutná letnička, dorastá do výšky okolo 70 cm, niekedy aj viac. Je bohato rozkonárená a olistená. Na koncoch stoniek vyrastá niekoľko pukov a z nich postupne rozkvitajú zvončekovité kvety s lievikovitou korunou dlhé 4 až 6 cm. Na jednej rastline môžu byť kvety viacerých farieb – ružové, biele, červené, žlté, prípadne dvojfarebné či pásikované. Ďalšou zaujímavosťou je, že sa otvárajú podvečer a sú otvorené až do rána – odtiaľ pochádza ich pomenovanie. Kvety navyše veľmi príjemne voňajú. Po odkvitnutí sa vytvárajú pomerne veľké čierne semienka, ktoré vypadávajú do pôdy, takže ak už raz rastlinu zasadíte, sama sa postará o ďalšie rozmnožovanie.

Pestovanie

Ak si pozberáte semená, uložte ich do papierového vrecúška a v apríli až máji ich môžete vysievať priamo na záhon. Počítajte s tým, že kvety budú s veľkou pravdepodobnosťou viacfarebné. Pre nocovky vyberte slnečné stanovište s výživnou pôdou. Ak radi posedávate v altánku alebo na terase pri dome, určite si ich vysaďte do ich blízkosti, aby vám spríjemňovali chvíle oddychu.

Rastú rýchlo a zakrátko vytvoria mohutné kríčky. Prvé kvety sa otvárajú v júni a vydržia kvitnúť až do prvých mrazov. Nocovky sú nenáročné na starostlivosť, kvety sa tvoria aj bez toho, že tie staršie odstraňujete, prípadne kríčky zrezávate. Majú pevné stonky, ktoré vydržia nápor vetra, takže nevyžadujú oporu. Sú preto ideálne aj pre tých najzaneprázdnenejších ľudí.

