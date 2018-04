Nežné biele kvetinky. Poznáte bledavku?

Táto rastlina je vysoká 10 až 30 cm a na prvý pohľad vás určite zaujala bielymi hviezdicovitými kvetmi so šiestimi lupienkami, ktoré majú na rube zelený pásik. Je to bledavka okolíkatá. Jej latinský názov je Ornithogalum umbellatum, čo sa dá preložiť ako vtáčie mlieko. Poukazuje na farbu kvetu, ktorý má belosť uvareného vajca. Okrem toho rastlina obsahuje slizovitú šťavu, ktorá pripomína surový bielok.

Cibuľovitá rastlina

Kvety a listy vyrastajú z bielej cibule, ktorá má v priemere asi 3 cm a tvorí dcérske cibuľky. Porast sa časom veľmi zahustí a menej kvitne, preto je vhodné po niekoľkých rokoch cibuľky vybrať a potom znova vysadiť. Najvhodnejší termín na vyberanie je koniec augusta, vysádzajú sa v októbri až novembri. Tento druh je vhodný do trvalkových záhonov, ale aj do skaliek či ako podrast pod listnaté dreviny.

Kde rastie

Bledavka bežne rastie v teplejších a slnečných oblastiach v starých záhradách, vo vinohradoch, ovocných sadoch, parkoch, na okrajoch polí. Kvety sú usporiadané do súkvetí po 6 až 20. Otvárajú sa len na časť dňa, zväčša je to od deviatej do pätnástej hodiny. Listy sú úzke do 6 mm a približne rovnako dlhé ako kvetná stonka.

