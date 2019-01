Nechtík

Je to nenáročná rastlinka, ktorú si na jar ľahko vypestujete zo semienok a kvetmi vás bude obdarúvať až do neskorej jesene. Pôsobí protizápalovo a antibakteriálne a ocení ho vaše trávenie. Okvetné lístky chutia korenisto a výborne sa hodia do omelety, jogurtu, na ochutenie ryže či do bylinkového masla. Majú jemný farbiaci účinok.