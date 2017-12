Oplatia sa pestovať: Najkrajšie druhy mliečnikov (1.časť)

Skalky a suché múriky: Mliečnik myrtovitý

Do skalky, štrkového záhona, ale aj do okrasných múrikov či vegetačných nádob je vhodný plazivý mliečnik myrtovitý (Tithymalus myrsinites) dorastajúci do výšky asi 20 cm a do šírky okolo 60 cm. Má poliehavé stonky so striebristými listami, ktoré sú usporiadané do špirály a majú vajcovitý až okrúhly tvar. Na jar vytvára vrcholové, 5 až 10 cm široké okolíky žiarivých žltých kvetov so žltými listeňmi. Rastlina dobre znáša mráz. Darí sa jej aj na chudobných pôdach a neprekáža jej ani horúce a suché stanovište.

Na vlhké miesta pod stromy: Mliečnik mandľolistý

Na polotienisté stanovištia s mierne mokrou pôdou sa hodí mliečnik mandľolistý (Tithymalus amygdaloides). Je to hustá, jemne chlpatá, vždyzelená trvalka s červenkastými stonkami a s matnými tmavozelenými listami, ktoré sú na rube červené a v zime stmavnú. Kvitne od mája do júna chocholíkmi žltých kvetov. Vynikne v kombinácii s papraďami, narcismi, čemericou alebo inými mliečnikmi. Odroda 'Purpurea' dorastá do výšky 50 až 75 cm. Stonky majú tmavočervenú farbu, listy sú počas celého roka výrazne purpurovočervené. Od jari až do začiatku leta sa objavujú na rastlinách žltozelené kvety. Odroda je citlivá na mráz, preto ju pestujte na chránenom mieste a na zimu prihrňte kompostom alebo inou nástielkou. Môžete ju pestovať aj v nádobe.

Slnečné záhony: Mliečnik mnohofarebný

Je to trsovitá, bylinná trvalka s mohutnými, mäkko chlpatými stonkami a vajcovitými tmavozelenými, 3,5 až 5 cm dlhými listami, ktoré mávajú purpurový nádych. Dorastá do výšky okolo 40 cm. V máji až júni kvitne žltými kvetmi s nápadnými, žiarivými zelenkastožltými zákrovmi. Sú usporiadané do vrcholíkov s priemerom 4 až 8 cm.

Mliečnik mnohofarebný (Tithymalus polychroma) je vhodný do záhonov aj do skaliek. Vysaďte ho na slnečné miesto do kyslejšej, ale piesčitej pôdy. Nie je citlivý na mráz, v chladnejších oblastiach a počas suchých zím bez snehu sa však odporúča prikrývka zo suchých listov alebo slamy.

Dá sa pestovať aj v črepníku, musíte ho však pravidelne a výdatne polievať. Pred ďalšou zálievkou počkajte, kým substrát vyschne, lebo neznáša nadmernú vlhkosť. Aby pekne rástol, treba ho hnojiť. Na jar použije hnojivo obsahujúce dusík a draslík, ktoré podporí tvorbu nových výhonkov a kvetov. Neskôr aplikujte hnojivo s vyšším obsahom fosforu.