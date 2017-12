Oplatia sa pestovať: Najkrajšie druhy mliečnikov (2.časť)

Na chudobnejšie pôdy: Mliečnik chvojkový

Táto rozložitá bylinná trvalka má štíhle, vo vrchnej časti rozkonárené stonky dorastajúce do výšky 40 cm. Kožovité čiarkovité listy sú dlhé až 4 cm a majú modrozelenú farbu, ktorá sa na jeseň mení na žltkastú. Od konca jari do polovice leta vytvára mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparissias) žltozelené kvety s listeňmi, ktoré sa na chudobných pôdach sfarbujú do oranžova. Kvety sú usporiadané do vrcholíkov s priemerom do 5 cm.

Odroda ‘Fens Ruby’ má na jar výrazné červeno-modré zafarbenie výhonkov a listov. Farebný efekt umocňujú žltozelené kvety, ktoré kvitnú v máji a júni. Tomuto mliečniku sa darí na slnečnom stanovišti s dobre priepustnou pôdou. Odoláva mrazom do -28 °C.

Na exponované stanovište: Mliečnik sladký

Aj mliečnik sladký (Tithymalus dulcis) patrí medzi trvalky. Pod zemou vytvára nepravidelný hľuzovitý podzemok. Stonky sú priame, v hornej časti jemne ochlpené, dorastajú do výšky 10 až 50 cm. Podlhovasté listy môžu mať dĺžku až 7 cm a šírku okolo 1 cm. Majú tmavozelenú alebo bronzovozelenú farbu. Na jeseň sa sfarbujú do červena, zlatista a oranžova, stonky menia do červena. Začiatkom leta sa objavujú súkvetia zelenkastožltých kvetov.

Medzi obľúbené odrody patrí nenáročný 'Chameleon' s tmavopurpurovými listami a žltozelenými kvetmi s purpurovým nádychom, ktoré sa objavujú v máji. Uprednostňuje plné slnko, dobre rastie na suchých, skalnatých pôdach a znáša aj znečistené ovzdušie. Pred zimou ho treba chrániť nástielkou. Výborne sa kombinuje s rastlinami so žltými a zelenými listami.