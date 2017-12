Oplatia sa pestovať: Najkrajšie druhy mliečnikov (3.časť)

Na okraj jazierka: Mliečnik močiarny

Je to výnimka medzi mliečnikmi, lebo sa mu darí aj vo veľmi vlhkej pôde. Prirodzene rastie na vlhkých a zaplavovaných lúkach, ale vďaka umelému rozmnožovaniu a šľachteniu sa dá aj kúpiť. Mliečnik močiarny (Tithymalus palustris) je robustná, trsovitá trvalka so vzpriamenými, svetlozelenými stonkami. Listy majú sýtozelenú farbu, sú elipsovité až kopijové, dlhé 6 cm. Na jeseň sa sfarbujú do žlta a oranžova. Kvitnúť začína koncom jari tmavožltými kvetmi, ktoré vytvárajú súkvetia s priemerom okolo 15 cm. Nie je náročný na pestovanie.

Mliečnik Seguierov

Jeho latinský názov je Tithymalus seguierianus. Dorastá do výšky 15 až 50 cm. Je to trsovitá, na báze drevnatejúca, poloopadavá trvalka. Má čiarkovité, modrastozelené listy, ktoré sú dlhé 1 až 4 cm. Koncom leta a začiatkom jesene sa na koncoch tenkých stoniek objavujú limetovozelené kvety a listene. Plod je tobolka.