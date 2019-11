Ozdoba záhrady, o akej snívate! Nápadné kvety, výrazné plody a prekrásne sfarbené listy

Chionant virgínsky - graciózne pôsobiaca drevina v čase kvitnutia púta pozornosť už z diaľky.

Kvety sú totiž veľmi nápadné vďaka ich zvláštnemu tvaru pripomínajúcemu jemnú čipku. Tvoria riedke previsnuté, desať až osemnásť centimetrov dlhé metliny, ktoré sa skladajú zo snehobielych voňavých kvetov.

Pôsobia nežným dojmom, lebo ich tvorí päť úzkych korunných lupienkov, ktoré sú až k báze rozdelené na úzke pásiky.

Kvitnúť začínajú koncom mája až začiatkom júna, zvyčajne ešte skôr, ako sa objavia listy a ker nimi býva doslova obsypaný.

Plody a listy

Ani po odkvitnutí však chionant neprestáva byť zaujímavý. Z kvetov sa na samičích rastlinách vytvoria tmavomodré ozdobné plody veľké 15 až 20 milimetrov a listy sú pekné počas celej sezóny. Majú tmavozelenú farbu, ktorá sa v jeseni mení na žltú. Listy sú tuhé, lesklé, oválneho tvaru a môžu byť dlhé až dvadsať centimetrov.

Správne miesto

Aby sa tomuto kru v záhrade darilo, nájdite mu slnečné až polotienisté teplé miesto, ktoré je dobre chránené pred vetrom. Pôdu potrebuje piesčitú, kyslú, primerane vlhkú, dobre však znáša aj dlhšie obdobie sucha. Vysaďte ho na miesto, kde najlepšie vynikne jeho krása, teda tam, kde naň budete mať dobrý výhľad. Pri výsadbe pamätajte na to, že sa rozrastie nielen do výšky asi tri metre, ale aj do rovnakej šírky.

Je mrazuvzdorný

Chionant síce dobre odoláva mrazom až do -29 °C, korene mladých rastlín však treba dva až tri roky po vysadení chrániť hrubšou vrstvou lístia alebo čečiny. Staršie exempláre už ochranu nepotrebujú. Ker nevyžaduje rez, ak by ste však potrebovali upraviť jeho tvar, najvhodnejšie obdobie na tento úkon je po odkvitnutí alebo skoro na jar, ešte pred vypučaním.

Tento druh pochádza z juhovýchodných oblastí USA, príbuzný chionant tupolistý (Chionanthus retusus) má svoj domov v Číne, Japonsku a Kórei. Tvorí rozložité kry s odlupujúcou sa kôrou. Má menšie listy, ktoré sú na spodnej strane pokryté jemnými bielymi chĺpkami, v lete vytvára vzpriamené súkvetia bielych kvetov. Je tiež mrazuvzdorný

