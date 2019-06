Oživte tmavé miesta! Všetko o pestovaní vojnovky, s ktorou to hravo zvládnete

Volá sa vojnovka belasá, po latinsky Polemonium coeruleum. Ako napovedá jej názov, kvety majú krásnu modrú farbu. Objavujú sa niekedy už v máji, ale zvyčajne až začiatkom júna a kvitnú celé leto. V Česku rastlinu ľudovo nazývajú antoníček podľa mena, ktoré je v kalendári 13. júna. Je rozšírená takmer v celej Európe, hlavne vo vyšších polohách. Vzácne rastie aj v našej prírode, môžete ju nájsť na vlhkých miestach pri močiaroch či na okrajoch lesov, pod stromami, ale tiež na rašeliniskách. Patrí medzi chránené druhy.

Vizitka rastliny

Je to mrazuvzdorná trvalka, ktorá tvorí trsy vysoké okolo 25 centimetrov. Z ružice listov vyrastajú duté hranaté kvetné stonky dlhé až 50 centimetrov, ktoré sa na konci mierne rozkonárujú. Kvety sú miskovité, majú päťzubý kalich, päťcípu korunu a päť tyčiniek s nápadnými žltými peľnicami. V priemere dosahujú okolo troch centimetrov. Najčastejšie sú nebovomodré, no vyšľachtili aj odrodu ‘Alba’, ktorej kvety sú biele, svetlofialové kvety má odroda ‘Superbum’. Vyrastajú buď na konci stoniek, alebo z pazúch listov a tvoria riedke strapcovité súkvetia dlhé asi 15 centimetrov. Dajú sa použiť aj ako rezané kvety do vázy.

Tmavozelené listy majú pri báze výrazné fialkasté žilkovanie. Sú nepárno perovito zložené, jednotlivé lístky majú vajcovitý až kopijovitý tvar. Pripomínajú listy valeriány lekárskej. Sú dekoratívne aj po odkvitnutí rastliny a vydržia zelené až do jesene. Existuje aj odroda s panašovanými zeleno-žltými listami s názvom ‘Blanjou’.

Kam ju vysadiť

K výhodám vojnovky patrí, že jej vyhovujú zatienené miesta, ktoré rozžiari svojimi kvetmi. Na slnečnom stanovišti dobre rastie len v prípade, ak je v pôde dostatok podzemnej vody. Sucho totiž vyslovene neznáša.

Hodí sa do väčších trvalkových záhonov, môžete ju vysadiť okolo chodníkov, dariť sa jej bude aj pod stromami či krami. Uprednostňuje kyslejšiu humóznu pôdu, preto ju môžete pestovať v blízkosti vresoviska rovnako ako pri jazierku alebo potôčiku s ďalšími vlhkomilnými rastlinami, ako je napríklad záružlie a žltohlav.

Rozmnožovanie

Rastlinu si môžete jednoducho rozmnožiť rozdelením väčšieho trsu. Najvhodnejšie obdobie je marec, prípadne jeseň. Ďalší spôsob rozmnožovania je semenami, ktoré treba vysiať v marci až v máji. Výsev udržiavajte stále vlhký. V dobrých podmienkach sa vojnovka rozširuje samovýsevom.

Liečivé vlastnosti

Tak ako mnohé iné rastliny rastúce vo voľnej prírode, aj vojnovka sa využívala v ľudovom liečiteľstve. Skoro na jar sa zberal koreň a počas leta kvitnúca vňať. Obsahujú hlavne silice a veľké množstvo saponínov. Sušená droga slúžila ako utišujúci prostriedok proti nervozite, používala sa na dobrý spánok, na hojenie žalúdočných vredov, pomáhala pri zápale priedušiek a pľúc.

