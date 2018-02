Pestujte veternice! Poslovia jari vás očaria kvetmi

Táto skromná rastlina neušla pozornosti šľachtiteľov a mnohých obdivovateľov krásnych kvetov. Výsledkom toho sú odrody rozmanitých farieb od bielej cez ružovú, červenú až po tmavomodrú. Stačí si len vybrať.

Odolá mrazu

Veternica je trvalka, ktorá bez problémov znesie naše mrazy. Vyrastá z hľuzy a vytvára husté trsy tmavozelených listov. Z kvetov sa budete tešiť od konca februára až do začiatku leta.

Obľubuje vlhkosť

Na vlhkých stanovištiach dokážu veternice vytvoriť krásny hustý koberec sýtozelených listov a neskôr i kvetov. Pôda by mala byť dobre priepustná a bohatá na živiny. Pred vysádzaním ju je vhodné pripraviť a primiešať do nej kompost.

Miesto si označte

Miesto, kde bude rásť, by malo mať dostatok slnka. Hľuzy vysaďte len do hĺbky niekoľkých centimetrov a dobre ich polejte. Neobávajte sa, ak im budú púčiky vytŕčať, nemalo by to prekážať. Nezabudnite si označiť, kde ich sadíte, aby ste ich pri letných prácach v záhrade omylom nevykopali.

Korene najrýchlejšie rastú na jeseň, následne sa objavia aj listy. Po odkvitnutí listy produkujú veľké množstvo zásobných látok, ktoré sa ukladajú v hľuze pod zemou, preto je dôležité, aby mali dostatok slnka, vlahy a živín. V tomto období môžete použiť aj výživu v podobe hnojivovej zálievky. Na konci leta listy veternice začnú žltnúť a hľuzy prechádzajú do stavu odpočinku, v ktorom zostávajú niekoľko mesiacov. Potom sa opäť začne celý cyklus.



