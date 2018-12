Počuli ste už o divorastúcich orchideách? Nájdete ich aj v slovenskej prírode

Nejeden záhradkár pestuje orchidey. Lišajovec, dendróbium či cymbídiá patria medzi najznámejšie. Tieto druhy však majú svojich príbuzných aj v slovenskej prírode. Zatiaľ čo v trópoch a subtrópoch ich poznáme niekoľko desaťtisícov druhov, u nás sa vyskytujú len v desiatkach. To však neuberá na ich výnimočnosti a kráse. Vytvárajú kvety bizarných tvarov v odtieňoch všetkých farieb. Ich životný cyklus je podobný ako pri trvalkách. To znamená, že počas vegetačnej sezóny vyrastajú nad zemou zelené výhonky, následne orchidea zakvitne a vytvorí semená. S prvými mrazmi nadzemná časť uschne a rastliny prečkajú zimu v podzemných zásobných hľuzách, podzemkoch či koreňoch.

Je čo obdivovať

Na slovenské orchidey možno natrafiť prakticky kdekoľvek. Vyskytujú sa od nížin až po vyššie nadmorské výšky, na lúkach, v lesoch aj na ich okrajoch v krovinách. Medzi najznámejšie, o ktorej sa učí v školách na prírodopise, patrí črievičník papučkový (Cypripedium calceolus). Je charakteristická štyrmi hnedočervenými okvetnými lístkami a dopredu vytŕčajúcim žltým pyskom, ktorý svojím tvarom pripomína dámske črievičky. Dorastá do výšky okolo pol metra, kvitne v máji a júni. Vyskytuje sa pomerne vzácne, nájdeme ju na stráňach a vo svetlých lesoch v nížinách aj v podhorí. Bolo vyšľachtených niekoľko hybridov vhodných na pestovanie v domácich záhradách.

Vstavačovec májový

Začiatkom letných prázdnin kvitne na mokrých lúkach vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis). Svojím výzorom pripomína dendróbium. Tvorí stonky vysoké do 50 cm so striedavými škvrnitými listami. Na vrchole stonky sa tvorí strapec drobných tmavoružových škvrnitých kvetov. Jednotlivé kvietky pripomínajú tvar anjela s krídlami. Okrem ružového variantu môžete natrafiť na fialovú či bielu verziu. V minulosti bola táto orchidea celkom bežná, dnes je pre zasahovanie do krajiny vzácnejšia. Vstavačovcov existuje niekoľko druhov a sú viac-menej podobné.

Vemenník dvojlistý

Dnes ešte stále bežným druhom je vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia subsp. latiflora). Názov pochádza z charakteristického tvaru podzemnej hľuzy. Môžete ho vidieť v suchých až vlhkých lesoch, v krovinách a na lúkach. Vytvára dva prízemné listy a dutú stonku vysokú 30 až 50 cm. Nesie riedky strapec belavých kvetov s tenkou ostrohou obrátenou dozadu. Kvitne od mája do júla. Intenzívne vonia po hyacinte hlavne navečer a v noci, čím láka nočné motýle ako opeľovače.

Voňavé orchidey

Na krovinatých stráňach a vápenatých kamenistých svahoch najmä v horách rastie nápadný kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens). Počas letných prázdnin vytvára až do tridsať kvetov v strapci vysokom niekedy až 80 cm. Jeho kvety sú výraznej purpurovej, červenej, fialovej až tmavoružovej farby. Vonia po vanilke, tvorí nektár, preto ho opeľujú čmeliaky, včely a osy. Po odkvitnutí sa vôňa zmení na klinčekovú. V prírode sa vyskytuje niekoľko typov a druhov, ktoré sa navzájom krížia, preto sa môžu jednotlivé rastliny odlišovať výškou, sfarbením či tvarom kvetov.

Netrhajte ich, ale chráňte

Divorastúce orchidey sú všeobecne vzácne a chránené rastliny.