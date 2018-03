Pokochajte sa krásou poniklecov, ale netrhajte ich!

Všetky druhy rastúce v prírode sú chránené, často sú veľmi vzácne, a tak možno považovať za šťastie, keď na ne natrafíte. Určite netreba pripomínať, že sa nesmú trhať a už vôbec nie vykopávať za účelom preniesť si ich do záhrady.

Poniklec jarný (Pulsatilla vernalis)

Je veľmi vzácny, kriticky ohrozený. Rastie vo výškach nad 2000 m n. m., na miestach so stálou snehovou pokrývkou prežíva na svahoch otočených na slnko. Dorastá len do výšky 10 cm. Má modrofialové až ružové kvietky, ktoré sú vnútri belavé, so žltým stredom.